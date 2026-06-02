Πολλά είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν από την έως τώρα έρευνα της αστυνομίας, όσον αφορά στη γυναικοκτονία στην Καλάματα. Οι Αρχές φαίνεται να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο η δολοφονία της 39χρονης από τον 41χρονο σύζυγό της να ήταν προσχεδιασμένη.

Ο 41χρονος, που αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα περί τις 12:00 για να του απαγγελθούν κατηγορίες, ομολόγησε μεν την πράξη του, όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σπίτι τα ξημερώματα της Δευτέρας (01/06), αλλά επιμένει να κατηγορεί τη θανούσα ότι του επιτέθηκε με μαχαίρι και ήταν σε άμυνα.

Η γυναίκα βρέθηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρά τους και στο αριστερό της χέρι είχε ένα μαχαίρι, ωστόσο δεν υπάρχουν πληροφορίες για το ότι αριστερόχειρας.

Μπορεί, το μαχαίρι να το έβαλε ο ίδιος εκεί για να σκηνοθετήσει τον χώρο, ωστόσο αυτό θα φανεί από την έρευνα.

Αναμένονται οι τοξικολογικές στην 39χρονη και τα παιδιά

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων τόσο στην 39χρονη, όσο και στα παιδιά τους, δύο κορίτσια 10 και 6 ετών.

Τα παιδιά, να σημειωθεί, ήταν στο διπλανό δωμάτιο αλλά δεν άκουσαν τις φωνές της γυναίκας, κάτι που κρίνεται ως παράξενο. Οι μικρές ξύπνησαν στις 10 το πρωί και δεν γνώριζαν τίποτα, σύμφωνα με την αστυνομία και τις πληροφορίες που μεταφέρει ο ΣΚΑΪ.

Εντός της ημέρας, αναμένεται να υποβληθούν στις εξετάσεις για να διασαφηνιστεί εάν τους είχε χορηγηθεί κάποια ουσία για να κοιμηθούν βαριά.

Μέσα στο σπίτι, να σημειωθεί, βρέθηκαν αρκετές καρτέλες από ηρεμιστικά χάπια.

Από την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση του θύματος, προκύπτει πως έφερε σκληρές και βαθιές μαχαιριές στην πλάτη, τον θώρακα, αλλά και αμυχές και εκδορές.

Ο δράστης έχει μόνο αμυχές και εκδορές, κάτι που φαίνεται να διαψεύδει τους ισχυρισμούς του περί άμυνας.