Γυναικοκτονία στη Δράμα: Τη χτύπησε με σιδερόβεργα και ύστερα τη μαχαίρωσε στην πλάτη - Σε σοκ ο 16χρονος γιος

Νεότερα στοιχεία για τη νέα γυναικοκτονία που συγκλονίζει τη χώρα, στη Δράμα. Γυναίκα αστυνομικός δολοφονήθηκε από τον - επίσης ένστολο - σύζυγό της, που στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΝΤ1, το ζευγάρι είχε ένα καυγά στο υπόγειο του σπιτιού κατά τη διάρκεια του οποίου ο περίπου 50 ετών άνδρας χτύπησε τη σύζυγό του με μία σιδερόβεργα.

Όταν εκείνη επιχείρησε να φύγει, τότε της κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές στην πλάτη. Ύστερα, πήρε το όχημά του και πήγε στην περιοχή του Κορύλοβου, όπου και έδωσε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο.

Ο γιος τους, ένας έφηβος 16 ετών, βρισκόταν στο σπίτι και βρήκε τη μητέρα του αιμόφυρτη. Κάλεσε άμεσα το ΕΚΑΒ, που τη μετέφερε στο νοσοκομείο.

Εκεί, και παρά την μεγάλη προσπάθεια των γιατρών, εκείνη κατέληξε.

Ο ανήλικος παρελήφθη από ομάδα ψυχολόγων, καθώς είναι σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση. Να σημειωθεί πως το ζευγάρι έχει και ένα δεύτερο παιδί, κορίτσι, το όποιο είναι ανήλικο και σπουδάζει σε άλλη πόλη.

Οι γείτονες, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, αναφέρουν πως δεν ακούγονταν καυγάδες από το σπίτι, ωστόσο υπάρχουν πληροφορίες ότι η γυναίκα είχε μιλήσει με άτομο στην Υπηρεσία της για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε.

Τι λέει η Δημογλίδου για τη γυναικοκτονία

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ίδιο μέσο, ενημέρωσε πως δεν είχε γίνει κάποια επίσημη καταγγελία από την αστυνομικό, ούτε είχε ζητήσει βοήθεια κατά κάποιο τρόπο.

«Από την ενημέρωση που έχουμε, δεν είχαν δώσει κανένα δικαίωμα, δεν είχαν αναφέρει αν υπήρχε ένταση στο σπίτι. Κανένα περιστατικό δεν καταγγέλλεται και από το πολύ στενό περιβάλλον τους» είπε.

Η ίδια διέψευσε τις πληροφορίες που ήθελαν τον δράστη να έχει παραπεμφεί σε υπηρεσιακό ψυχολόγο ή ψυχίατρο, και δεν γνώριζε αν λάμβανε κάποια αγωγή.

Ωστόσο, είπε πως προσωπικά ο ίδιος φαίνεται να παρακολουθούνταν από ειδικό και το ζευγάρι μιλούσε με κάποιον σύμβουλο, για να λύσει τα προβλήματά του.

«Οι συνάδελφοί τους δεν είχαν εικόνα για περιστατικά κακοποίησης. Είναι συγκλονισμένοι» συμπλήρωσε η ίδια, αναφέροντας, επίσης, ότι αναμένεται να καταθέσουν και εκείνοι.

Εντός της ημέρας αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση και στους δύο, για να διαλευκανθούν πλήρως τα αίτια του θανάτου τους.