Νέα γυναικοκτονία στη χώρα: Κατέληξε η γυναίκα που μαχαίρωσε ο σύζυγός της στη Δράμα

Τραγικές εξελίξεις σημειώνονται στη υπόθεση που έγινε γνωστή πριν από λίγο στη Δράμα, όπου αστυνομικός βρέθηκε νεκρός και η σύζυγός του βαριά τραυματισμένη, καθώς τελικά ούτε η γυναίκα τα κατάφερε και κατέληξε.

Όπως όλα δείχνουν, πρόκειται για μια ακόμα γυναικοκτονία, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως ο αστυνομικός μαχαίρωσε την σύζυγό του στο σπίτι τους στη Δράμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση γνωστοποιήθηκε όταν το παιδί του ζευγαριού φέρεται να κάλεσε τις Αρχές, αναφέροντας ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη γυναίκα όσο ακόμα ήταν ζωντανή, μεταφέροντας την εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Ωστόσο, η γυναίκα δεν τα κατάφερε.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έλαβε τρεις μαχαιριές, μία στο στήθος, μία στην πλάτη και μία στο πρόσωπο.

Ο δράστης, ένας άνδρας, περίπου 50 ετών, που υπηρετούσε στην αστυνομία, αφού επιτέθηκε στη σύζυγό του έφυγε με το όχημά του.

Λίγη ώρα αργότερα, πολίτης κάλεσε την αστυνομία, καθώς εντόπισε το όχημα του αστυνομικού σε άλλο σημείο της περιοχής, συγκεκριμένα στο Κορύλοβο Δράμας, στο οποίο, όπως ανέφερε, ο οδηγός ήταν πυροβολημένος.

Ο 50χρονος φέρεται να αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ζευγάρι που υπηρετούσε σε αστυνομικές υπηρεσίες της Δράμας δεν είχε απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν τις αρχές και οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.