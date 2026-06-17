Γυναικοκτονία στη Δράμα: «Ο άνανδρος τη μαχαίρωσε ενώ κοιμόταν» - Ο θείος της 45χρονης λέει ότι είχε κάνει καταγγελία

Νέα διάσταση στη γυναικοκτονία στη Δράμα δίνει ο θείος της 45χρονης, ο οποίος σημειώνει πως η γυναίκα είχε ενημερώσει την Υπηρεσία της για τη συμπεριφορά του 50χρονου εν διαστάσει συζύγου της. Παράλληλα, ο συγγενής της μιλάει για την αρρωστημένη συμπεριφορά του δράστη, ο οποίος, όπως έλεγε, δεν μπορούσε ούτε να τη βλέπει να γελάει.

«Τον τελευταίο καιρό δεν περνούσαν καλά. Την απειλούσε όλη την ώρα ότι θα αυτοκτονήσει ο ίδιος. Αυτή ήθελε να τον χωρίσει γιατί δεν πήγαινε άλλο. Το μεσημέρι μόλις τελείωσε από την υπηρεσία ενώ κοιμόταν πήγε αυτός με το πιστόλι από πάνω και την ξύπνησε και της είπε ότι είναι οπλισμένο και αυτή πάνω στον πανικό της έφυγε και πήγε στην αδερφή της. Μετά κατάλαβε ότι είναι και ο γιος της στο σπίτι και έστειλε την αδερφή να πάει να πάρει το παιδί» περιέγραψε ο θείος του θύματος, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

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Μετά απ΄αυτό το περιστατικό, η αστυνομικός αποτάθηκε στην ψυχολόγο τους, που την συμβούλευσε να αλλάξει κλειδαριές στο σπίτι. Αλλά, «αυτός την "πολιορκούσε" όλη την ώρα» είπε.

«Η ανίψια μου πίστευε ότι θα της κάνει κακό. Της είπα να του κάνει καταγγελία και να το πει στην Υπηρεσία, αυτή μου είπε ότι ενημέρωσε τον προϊστάμενο και αυτός της είπε "θα τον βοηθήσουμε"» δήλωσε ο ίδιος. Σημειώνεται πως η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ έχει αναφέρει πως δεν υπήρξε καταγγελία σε βάρος του 50χρονου.

«Όταν ένας άνθρωπος απειλεί κάποιον με πιστόλι, αυτός ο άνθρωπος θέλει διαφορετική θεραπεία» ανέφερε ο θείος και διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να μην είχε γίνει αντιληπτή η συμπεριφορά του από τους συναδέλφους του.

«Τον τελευταίο καιρό, αν τον βλέπατε και έξω στους δρόμους ήταν σε άθλια κατάσταση. Δηλαδή αυτοί οι αστυνομικοί που ήταν εκεί δεν τον έβλεπαν, δεν τον έβλεπαν ήταν τυφλοί;» διερωτήθηκε και συμπέρανε: «Δεν τους ενδιέφερε».

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«Η ανιψιά μου είπε σε ορισμένους συναδέλφους της ότι φοβάται για τη ζωή της» συμπλήρωσε και χαρακτήρισε άνανδρο τον 50χρονο.

«Έδειξε τον εγωισμό του, ότι ήταν ανάνδρος, που πήγε τη μαχαίρωσε ενώ κοιμόταν. (...) Δεν τη ζήλευε, αυτό ήταν αρρώστια, ένιωθε μειονεκτικά, δεν ήθελε να τη βλέπει ευτυχισμένη. Την έβλεπε να γελάει και της έλεγε "μόνο που σε βλέπω να χαίρεσαι, τρελαίνομαι". Τέτοια αρρώστια είχε. Φίλοι και συνάδελφοι έπαιρναν τηλέφωνο την ανιψιά μου για να την αλλάξουν γνώμη. Ο ίδιος έβαζε τους πάντες, αφού το Σάββατο πήγε στην αδελφή της και της είπε ότι δεν μπορώ άλλο χωρίς τη ... αλλά κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι θα έκανε τέτοιο κακό» τόνισε.