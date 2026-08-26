Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Τη σκότωσε πριν καταθέσει αίτηση διαζυγίου - Τα παιδιά κάλεσαν την αστυνομία

Μία ακόμη γυναικοκτονία συγκλονίζει τη χώρα, αυτή τη φορά στη Ροδόπη, όπου ένας άνδρας φέρεται να μαχαίρωσε θανάσιμα την 44χρονη σύζυγό του, μπροστά στα παιδιά τους. Στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του και πλέον νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Το έγκλημα σημειώθηκε περίπου στη 1:30 το μεσημέρι, μέσα στο σπίτι της οικογένειας. Εκεί βρίσκονταν το ζευγάρι, η 16χρονη κόρη του και ο 19χρονος γιος του.

Η 44χρονη, η οποία εργαζόταν στη Θάσο, είχε επιστρέψει στο χωριό προκειμένου να γιορτάσει τα γενέθλια της ανήλικης κόρης της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, ο άνδρας επιτέθηκε στη γυναίκα με μαχαίρι, τραυματίζοντάς την δύο φορές στον λαιμό. Τα τραύματα αποδείχθηκαν μοιραία, με τη γυναίκα να χάνει ακαριαία τη ζωή της.

Την αστυνομία φέρεται να κάλεσε η 16χρονη κόρη του ζευγαριού, η οποία περιέγραψε ότι η μητέρα της είχε πέσει νεκρή από τα χέρια του πατέρα της.

Το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το έγκλημα να ήταν προσχεδιασμένο. Το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση τους τελευταίους έξι μήνες, ενώ ο άνδρας γνώριζε ότι η 44χρονη θα επέστρεφε στο σπίτι για τα γενέθλια της κόρης τους.

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Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το επόμενο πρωί οι δύο σύζυγοι επρόκειτο να επισκεφθούν δικηγόρο, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση διαζυγίου, την οποία φέρεται να είχαν συναποφασίσει.

Η γυναίκα φέρεται να είχε εκμυστηρευτεί στο στενό οικογενειακό της περιβάλλον ότι ο σύζυγός της τη ζήλευε παθολογικά.

Οι προηγούμενες καταγγελίες

Η 44χρονη είχε υποβάλει από το 2022 μήνυση σε βάρος του άνδρα για απειλή. Κατά το ρεπορτάζ, είχαν προηγηθεί ακόμη πέντε καταγγελίες για εξύβριση, απειλές και περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Ορισμένες από τις καταγγελίες φέρεται να είχαν συνυπογράψει και τα παιδιά του ζευγαριού.

Ο άνδρας λάμβανε τα τελευταία τρία χρόνια φαρμακευτική αγωγή, ενώ έπειτα από παρέμβαση των αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών είχε αποφασιστεί η παρακολούθησή του από ψυχίατρο.

Η 44χρονη φέρεται να είχε ζητήσει από την εισαγγελία τη νοσηλεία του, ωστόσο δεν είχε κριθεί αναγκαίος ο εγκλεισμός του.

Νοσηλεύεται φρουρούμενος

Μετά τη δολοφονία, ο άνδρας φέρεται να αυτοτραυματίστηκε με μαχαίρι στην κοιλιά, ενώ κατά το ρεπορτάζ ήπιε εύφλεκτο υγρό και περιλούστηκε με αυτό.

Μεταφέρθηκε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Νοσηλεύεται φρουρούμενος στη χειρουργική κλινική και, όταν το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του, αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.

Το ζευγάρι είχε συνολικά τρία παιδιά, ηλικίας 16, 19 και 22 ετών. Το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας διαμένει στην Κρήτη.