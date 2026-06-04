Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Νέα προθεσμία για το Σάββατο έλαβε ο 41χρονος για την απολογία του

Δεν θα απολογηθεί σήμερα, Πέμπτη (04/06), τελικά ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα, καθώς ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, μέσω του δικηγόρου του ζήτησε νέα προθεσμία για να απολογηθεί το ερχόμενο Σάββατο (06/06).

Ο δικηγόρος δήλωσε πως έφτασαν αργά τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σορό της γυναίκας και χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να μελετηθούν τα στοιχεία.

Σε βάρος του 41χρονου, να σημειωθεί, έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.