Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Νέα προθεσμία για το Σάββατο έλαβε ο 41χρονος για την απολογία του

Δεν θα απολογηθεί σήμερα, Πέμπτη (04/06), τελικά ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα, καθώς ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία.
Ειδικότερα και σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, μέσω του δικηγόρου του ζήτησε νέα προθεσμία για να απολογηθεί το ερχόμενο Σάββατο (06/06).
Ο δικηγόρος δήλωσε πως έφτασαν αργά τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σορό της γυναίκας και χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να μελετηθούν τα στοιχεία.
Σε βάρος του 41χρονου, να σημειωθεί, έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.
- Το σενάριο της υψηλότερης συμμετοχής στην κάλπη, το επόμενο χτύπημα του Αντώνη και η επιστροφή της Θεοπούλας
- Μιλάμε για έπος: Έπεσε αρχαίο τείχος στην αυλή του και του είπαν «μάζεψέ το χωρίς να το ακουμπήσεις»
- Πώς ο Σωτήρης Μουστάκας έχασε την υποψηφιότητα για Όσκαρ μόλις για δύο λεπτά
- Καμπανάκι από τον ΠΟΥ: Το θανάσιμο μυστικό που κρύβεται στο καθημερινό μας φαγητό
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.