Ενώπιον ανακριτή βρίσκεται αυτή την ώρα ο 41χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα, για να απολογηθεί για το ειδεχθές έγκλημά του.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε από τους αστυνομικούς στο ανακριτικό γραφείο περί τις 11:00 το πρωί για να δώσει τις εξηγήσεις του αναφορικά με την άγρια δολοφονία της 39χρονης συζύγου του τα ξημερώματα της Δευτέρας (01/06).

Βίντεο από το Orange Press Agency από τη μεταγωγή του δολοφόνου:

Σε βάρος του 41χρονου έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΣΚΑΪ, αναμένεται να επιμείνει στην έως τώρα γραμμή του.

Θα πει, δηλαδή, πως έδρασε υπό καθεστώς απειλής και θα ισχυριστεί πως αμύνθηκε από επίθεση της 39χρονης.

Ωστόσο, τα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση τον διαψεύδουν.

Υπενθυμίζεται πως η 39χρονη δέχθηκε 45 μαχαιριές. Βρέθηκαν πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια της, με τα θανατηφόρα να είναι τα δύο στο στήθος και το ένα στην πλάτη, ενώ αρκετά τραύματα υπάρχουν επίσης, σε λαιμό και σαγόνι.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, οι περισσότερες μαχαιριές σημειώθηκαν όταν η 39χρονη βρέθηκε στο πάτωμα.

Την παρακολουθούσε παντού

Το περιβάλλον της 39χρονης μητέρας δύο μικρών κοριτσιών μεταφέρει πως ο 41χρονος κακοποιούσε συστηματικά τη γυναίκα και το τελευταίο διάστημα μετέφερε πως διατηρούσε εξωσυζυγικό δεσμό.

Ακόμα φέρεται να είχε τοποθετήσει μια συσκευή εντοπισμού στο αυτοκίνητο της συζύγου του, ενώ είχε βάλει και συσκευές ηχογράφησης στο σπίτι της οικογένειας, ώστε να ελέγχει κάθε κίνηση της 39χρονης, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ.

Διατηρούσε μέχρι και ψεύτικο προφίλ στο Instagram για να παρακολουθεί τη διαδικτυακή της δραστηριότητα, με το ψευδώνυμό του να είναι «θάνατος».