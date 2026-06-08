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Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Στην αδελφή της Βασιλικής η προσωρινή επιμέλεια των παιδιών

Το επικρατέστερο σενάριο για την επιμέλεια των παιδιών της 39χρονης Βασιλικής που δολοφονήθηκε από τον άνδρα της, στην Καλαμάτα.

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Καλαμάτα
Καλαμάτα | EUROKINISSI
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Την προσωρινή επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών της δολοφονημένης από το σύζυγό της, Βασιλικής στην Καλαμάτα, φέρεται ότι θα αναλάβει η αδελφή της 39χρονης. 

Από τη μοιραία ημέρα και μετά, βρίσκονται στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, χωρίς να γνωρίζουν λεπτομέρειες για τον θάνατο της μητέρας τους, και παρακολουθούνται από παιδοψυχολόγο. 

Σύμφωνα με τον Alpha, οι υπεύθυνοι επιτρέπουν μόνο στην αδελφή της Βασιλικής να επισκέπτεται τα παιδιά. Παράλληλα, ο δήμος της Καλαμάτας μαζί με την εκκλησία, αναζητούν Airbnb προκειμένου να μείνουν τα παιδιά και η θεία τους. Στη συνέεια θα φύγουν από την Καλαμάτα, και γίνονται προσπάθειες για την εύρεση εργασίας για την αδελφή της 39χρονης. 

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Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, η επικοινωνία των γονέων του δράστη με τα παιδιά, απαγορεύεται αυστηρά. 

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