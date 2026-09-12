H παραλία της Κρήτης που οι Βρετανοί χαρακτηρίζουν «επί γης κόλαση»

Είμαστε «τα γκαρσόνια της Ευρώπης» τελικά; Κάποτε αυτή η φράση έμοιαζε με όνειδος και εφιάλτη που ο Ανδρέας Παπανδρέου και η κυβέρνηση του δεσμεύονταν να αποτρέψουν, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Σήμερα η Ελλάδα παράγει σε μεγάλο βαθμό τουριστικές υπηρεσίες. Πέρυσι τα έσοδα από τον τουρισμό ξεπέρασαν τα 21 δισεκατομμύρια ευρώ και φέτος αναμένονται αρκετά πιο υψηλά νούμερα. Την ίδια στιγμή όμως το όνειρο του Greek Summer εξελισσεται σε εφιάλτη, είτε πρόκειται για αγγλόφωνους είτε για ελληνόφωνους τουρίστες, που θέλουν να ανακαλύψουν την Κρήτη και άλλα υπέροχα νησιά.

Chaos in Balos

Η εφημερίδα Metro δημοσίευσε άρθρο με τίτλο «σοκαριστικές φωτογραφίες αποκαλύπτουν γιατί αυτή η ονειρεμένη παραλία είναι σήμερα μια επίγεια κόλαση». Ο πλαγιότιτλος που αναφέρουμε παραπάνω, προδίδει και το όνομα της παραλίας, που βρίσκεται στην Κρήτη.

Οι εικόνες δείχνουν κάτι που μοιάζει περισσότερο με απόβαση φαντάρων παρά με λουόμενους που απολαμβάνουν το ελληνικό καλοκαίρι.

Οι τουρίστες δεν μπορούσαν να στρώσουν πετσέτες λόγω της αληθινής λαοθάλασσας. Κανείς δεν χαιρόταν γι' αυτη την φέτα του "greek summer" που απολάμβανε. Μάλλον οι περισσότεροι ήθελαν να γυρίσουν πίσω στα airbnb τους.

Αντί επιλόγου, θα μας επιτρέψετε να μεταφράσουμε την ατάκα της Metro. Ταυτιζόμαστε απόλυτα.

Παρακολουθώντας το βίντεο, αναρωτήθηκα: πώς μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα αυτή η γωνιά του παραδείσου που τώρα αποκαλείται «κόλαση επί γης» υπέκυψε σε μια τόσο ζοφερή μοίρα;