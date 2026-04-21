Χαϊδάρι: Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση η 13χρονη - Ακόμη άγνωστο το πώς έπεσε

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η 13χρονη μαθήτρια, η οποία έπεσε από τον πρώτο όροφο σχολείου στο Χαϊδάρι.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, Δευτέρα (20/04), στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, με το παιδί να βρίσκεται στο κενό υπό συνθήκες που παραμένουν άγνωστες.

Αμέσως μετά την πτώση από το μπαλκόνι του πρώτου, από ύψος περίπου 4 μέτρων, το παιδί έλαβε τις πρώτες βοήθειες από τη νοσηλεύτρια του σχολείου και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε αρχικά στο Αττικόν και ύστερα στο «Παίδων» Αγλαΐα Κυριακού.

Υποβλήθηκε σε μία λεπτή επέμβαση για τις κρανιοεγκεφαλικές της κακώσεις, αλλά και τα τραύματα που φέρει στη λεκάνη. Οι γιατροί έδωσαν μάχη 4 ωρών για να μπορέσουν να την κρατήσουν στη ζωή.

Οι επόμενες ώρες κρίνονται ως εξαιρετικά κρίσιμες για την πορεία της υγείας της, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΣΚΑΪ.

Θολό παραμένει το τοπίο για τις συνθήκες τις πτώσεις

Το περιστατικό διερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές καθώς, μέχρι και τώρα, δεν έχει διαλευκανθεί το πώς βρέθηκε το παιδί στο κενό.

Οι πληροφορίες περί κατάρρευσης του κάγκελου του μπαλκονιού διαψεύδονται από τις εικόνες στο σχολείο, που δείχνουν ότι είναι άθικτο.

Οι Αρχές διερευνούν κάθε σενάριο αναφορικά με το σοβαρό περιστατικό.



Σήμερα, Τρίτη (21/04), αναμένεται να μεταβούν ψυχολόγοι στο σχολείο για να μιλήσουν με τους υπόλοιπους μαθητές, που είδαν τις δραματικές σκηνές να εκτυλίσσονται μπροστά τους.