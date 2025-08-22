Χαλάνδρι: Απολογείται σήμερα ο 28χρονος για τη γυναικοκτονία της 47χρονης

Μετά από προθεσμία που έλαβε, απολογείται σήμερα ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα ο 28χρονος για τη δολοφονία της 47χρονης στο Χαλάνδρι.

Υπενθυμίζεται ότι δράστης είναι αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία και πρόκειται να απολογηθεί την Παρασκευή, όπως αναφέρει η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega».

Το χρονικό της δολοφονίας στο Χαλάνδρι

Η άγρια δολοφονία σημειώθηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας στην οδό Ρουμπέση στο Χαλάνδρι. Λίγο μετά τις 11:00 οι φωνές της 47χρονης ξεσήκωσαν τη γειτονιά, με μία ένοικο της πολυκατοικίας να βλέπει το περιστατικό και να καλεί την Αστυνομία, λέγοντας πως ο 28χρονος άνδρας κυνηγούσε την 47χρονη με μαχαίρι.

Δράστης και θύμα είχαν γνωριστεί τον περασμένο Ιανουάριο σε κοινωνικές δομές και συγκεκριμένα σε ένα συσσίτιο που πήγαιναν και οι δύο.

Ο δράστης φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι η γυναίκα τον προσέβαλε συστηματικά. «Με κακολογούσε παντού» και «δεν μου μίλαγε κανείς εξαιτίας της», φέρεται να είπε στην κατάθεσή του.

Σημειώνεται πως η 47χρονη, τον περασμένο Μάρτιο, είχε πάει στην Αστυνομία καταγγέλλοντας ότι ο 28χρονος την παρακολουθούσε. Σύμφωνα με την Αστυνομία, έγινε σύσταση στον 28χρονο χωρίς να γίνει κάποια άλλη ενέργεια από τότε.