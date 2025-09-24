Μενού

Χαλκίδα: Εργασίες συντήρησης στην υψηλή γέφυρα την Πέμπτη - Πώς θα γίνεται η κυκλοφορία

Οι έκτακτες εργασίες επισκευής αναμένεται να διαρκέσουν περίπου 4 ώρες.

Κώστας Μπιτσικώκος
γέφυρα Χαλκίδας
Η υψηλή γέφυρα Χαλκίδας | Δήμος Χαλκιδέων
Νέες έκτακτες εργασίες επισκευής των αρμών της υψηλής γέφυρας Ευρίπου στη Χαλκίδα θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι η υψηλή γέφυρα πρόκειται να κλείσει για επισκευές για μεγάλο χρονικό διάστημα εντός του Οκτωβρίου, με τους τοπικούς φορείς να ζητούν οι εργασίες συντήρησης να μετατεθούν για τον Φεβρουάριο του 2026.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ευβοίας, την Πέμπτη 25/9/2025 και ώρα 20:00 θα πραγματοποιηθούν έκτακτες εργασίες επισκευής τμημάτων των αρμών συστολοδιαστολής του ρεύματος κυκλοφορίας από Αθήνα προς Χαλκίδα.

Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου 4 ώρες (δηλαδή μέχρι τα μεσάνυχτα Πέμπτης προς Παρασκευή). 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα ισχύσει προσωρινή ρύθμιση με διακοπή της κυκλοφορίας στο ένα ρεύμα (κίνηση εναλλάξ ανά λωρίδα).

