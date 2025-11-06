Χαλκίδα: Λολούδια και κεριά στο πάρκινγκ που δολοφόνησαν τον 20χρονο οπαδό - Βίντεο από το σημείο

Θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του 20χρονου φιλάθλου στη Χαλκίδα, από οπαδούς αντίπαλης ομάδας. Στο σημείο όπου συνέβη το τραγικό γεγονός, δεκάδες άτομα αφήνουν λουλούδια και κεριά.

Το σημείο, όπως φαίνεται και στο βίντεο του Orange Press Agency, βρίσκεται στο υπαίθριο πάρκινγκ ενός σούπερ μάρκετ της οδού Ληλαντίων.

Πρόκειται για ένα σημείο αρκετά ερημικό τις βραδινές ώρες και εκεί έγινε η φονική συμπλοκή με τα μαχαίρια. Ο νεαρός δέχθηκε πλήγματα από μαχαίρι, με τους φίλους του να τον μεταφέρουν βαριά τραυματισμένο στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, όπου τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Χαλκίδα: To «μνημείο του Μάριου»

Σήμερα, απέναντι από το σούπερ μάρκετ και μπροστά από ένα συνεργείο έχει στηθεί ένα πρόχειρο μνημείο για τον Μάριο. Φίλοι του έχουν ανάψει κεράκια, αφήνουν λουλούδια και κασκόλ της ομάδας του, της ΑΕΚ, και έχουν γράψει μηνύματα. «Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ», «Μάριε ζεις, για πάντα μαχητής», «Καλό ταξίδι Μάριε» είναι κάποια από αυτά.

Διαβάστε επίσης: Χαλκίδα: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες για τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού - Πήραν προθεσμία οι συλληφθέντες

Υπενθυμίζεται ότι χθες μεταφέρθηκαν στα δικαστήρια Χαλκίδας οι οπαδοί που συνελήφθησαν για συμμετοχή στη συμπλοκή, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, και αυτοί που δολοφόνησαν τον 20χρονο.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει μεταβεί στη Χαλκίδα, απότ ην Αθήνα, κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Αθλητικής Βίας («αντιχούλιγκαν») της Ασφάλειας.



