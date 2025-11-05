Χαλκίδα: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες για τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού - Πήραν προθεσμία οι συλληφθέντες

Ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο οι απολογίες και των άλλων συλληφθέντων που έφτασαν στα δικαστήρια Χαλκίδας λίγο πριν τη μία σήμερα το μεσημέρι, για τη δολοφονία του 20χρονου φιλάθλου της από οπαδούς άλλης ομάδας.

Σύμφωνα με το evima.gr, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την επόμενη Παρασκευή 7 Νοεμβρίου.

Κατά την είσοδο τους στο δικαστικό Μέγαρο Χαλκίδας υπήρξε ένταση με φίλο του νεκρού 20χρονου να φωνάζει και να επιτίθεται λεκτικά στους συλληφθέντες.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, απόπειρα, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη εγκληματία και για το άρθρο που αφορά στον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό και άλλες διατάξεις.

Οι συλληφθέντες της ομάδας που ανήκε ο 20χρονος

Πρόκειται για τρεις οπαδούς, ηλικίας 19, 22 και 23 ετών, της ομάδας που ανήκε ο 20χρονος που τραυματίστηκε θανάσιμα, οι οποίοι δεν έχουν απασχολήσει ξανά τις αρχές.

Στον 23χρονο ανήκε το γκρι όχημα στο οποίο επέβαιναν οι φίλοι. Με αυτό μετέφεραν νεκρό στο Γενικό Νοσοκομείο της Χαλκίδας τον 20χρονο.

Τραύματα έφερε και ο 22χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε από τους Αστυνομικούς της Δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χαλκίδας επίσης στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, από όπου έλαβε εξιτήριο αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Δολοφονία 20χρονου στη Χαλκίδα: Οι συλληφθέντες της αντίπαλης ομάδας

Οι υπόλοιποι 5 συλληφθέντες, ηλικίας 19, 20,21, 26 και 30 ετών, ανήκουν στην αντίπαλη ομάδα.

Οι τέσσερις από αυτούς επέβαιναν στο μαύρο αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του 20χρονου. Το όχημα βρέθηκε παρκαρισμένο σε πλατεία κοντά στην οδό Λιλαντίων και μέσα σε αυτό βρισκόταν τραυματισμένος ο 20χρονος συλληφθείς ιδιοκτήτης, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Ο 30χρονος που συνελήφθη δεν εμπλέκεται στην συμπλοκή όμως κατηγορείται ότι αφού είχε τελειώσει αυτή, πήγε στο σημείο και προσπάθησε να εξαφανίσει πειστήρια-πολεμοφόδια και να αλλοιώσει τον χώρο της δολοφονίας.

Διαβάστε επίσης: Χαλκίδα: Συνελήφθη άτομο που εξαφάνισε ενοχοποιητικά στοιχεία - Δεν βρέθηκαν τα μαχαίρια

Ανάμεσα στους συλληφθέντες οπαδούς την εν λόγω ομάδας είναι ακόμα ένα άτομο που επίσης προσπάθησε να αλλοιώσει τον τόπο του εγκλήματος, για τον οποίο αρχικά υπήρχε η πληροφορία ότι διέφυγε όμως στα πλαίσια της προανάκρισης ταυτοποιήθηκε ότι πρόκειται για άτομο του οποίο είχε ήδη συλληφθεί.

Από τους συλληφθέντες ο 19χρονος είχε απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις Αρχές.

Μέχρι αργά το βράδυ της Τρίτης (4/11), στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ευβοίας, βρίσκονταν δικηγόροι των συλληφθέντων με τους οποίους είχαν συνάντηση.

Από νωρίς συγγενείς τους, βρίσκονταν επίσης στο σημείο, πηγαίνοντας τους φαγητό και αναμένοντας τις εξελίξεις.

Θάνατος 20χρονου: Δέχθηκε δύο μαχαιριές στην καρδιά και δύο στην κοιλιά

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, μέχρι το βράδυ της Δευτέρας, δεν ομολόγησε κανείς για το ποιος ήταν αυτός που κατάφερε τα δολοφονικά χτυπήματα στον 20χρονο καθώς και για το πώς ακριβώς οδηγήθηκαν στην αιματηρή συμπλοκή, με τις δύο πλευρές να ρίχνουν τις ευθύνες η μία στην άλλη.

Ο 20χρονος που έπεσε νεκρός, φέρεται να δέχθηκε δύο μαχαιριές στην καρδιά και άλλες δύο στην κοιλιακή χώρα. Ωστόσο, αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή στη σορό του.