Χαλκίδα: Προφυλακιστέοι οι 4 οπαδοί για τη δολοφονία του 20χρονου Μάριου

Ολοκληρώθηκαν το βράδυ Σαββάτου 8 Νοεμβρίου, μετά από 12 ώρες, οι απολογίες των τεσσάρων οπαδών του Ολυμπιακού που συνεπλάκησαν με οπαδούς της ΑΕΚ με αποτέλεσμα δολοφονηθεί με πολλαπλές μαχαιριές ο 20χρονος Μάριος Ρουμπής στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, οι συλληφθέντες κατηγορούνται για συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό.

Οι τέσσερις με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οδηγήθηκαν στη φυλακή, καθώς κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Υπενθυμίζεται ότι προσωρινά κρατούμενοι είχαν κριθεί και οι τρεις φίλοι του 20χρονου Μάριου.

