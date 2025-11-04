Χαλκίδα: Συνελήφθη και έβδομο άτομο για τη φονική συμπλοκή

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη και του τελευταίου εμπλεκόμενου στη φονική συμπλοκή που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (3/11) στη Χαλκίδα και είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ενός 20χρονου οπαδού της ΑΕΚ.

Ο συλληφθείς, σύμφωνα με την ΕΡΤ,οδηγείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Ευβοίας.

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, ο ένας από τους επτά συλληφθέντες είχε κατηγορηθεί για εμπλοκή στην επίθεση των οργανωμένων οπαδών του Ολυμπιακού στις διμοιρίες των ΜΑΤ τον Δεκέμβριο του 2023, κατά την οποία τραυματίστηκε θανάσιμα από ναυτική φωτοβολίδα ο αστυνομικός Γιώργος Λυγγερίδης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο μόλις 17 ετών τότε, οπαδός είχε επιστρέψει μαζί με τους υπόλοιπους χούλιγκαν στο κλειστό γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη, όπου έβγαλε και πέταξε τα ρούχα που φορούσε για να μην συλληφθεί από τις αστυνομικές δυνάμεις που είχαν φτάσει στο σημείο.

Είχε προσαχθεί μαζί με εκατοντάδες άλλους οπαδούς στη ΓΑΔΑ, αλλά είχε αφεθεί ελεύθερος καθώς δεν είχαν προκύψει στοιχεία στην πορεία της έρευνας. Ταυτοποιήθηκε αργότερα από τα ρούχα που είχε πετάξει στο κλειστό γήπεδο βόλεϊ και ήταν ανάμεσα στους κατηγορούμενους της δολοφονίας του νεαρού αστυνομικού.

Δύο χρόνια αργότερα συνελήφθη για συμμετοχή στη φονική συμπλοκή στη Χαλκίδα. Από την έρευνα του κλιμακίου της Υποδιεύθυνσης Αθλητικής Βίας που είχε μεταβεί στην Εύβοια, θα προκύψει και ο βαθμός συμμετοχής του στη δολοφονία του 20χρονου οπαδού.

Διαβάστε επίσης: Πατέρας Άλκη Καμπανού για τον νεκρό οπαδό στη Χαλκίδα: «Μια ολόκληρη κοινωνία φωνάζει φτάνει ως εδώ»

Το χρονικό της συμπλοκής

Στο οπαδικό επεισόδιο της Χαλκίδας συμμετείχαν συνολικά οκτώ άτομα, τα οποία επέβαιναν σε δύο οχήματα.

Μετά την συμπλοκή που σημειώθηκε σε πάρκινγκ σούπερ μάρκετ στην οδό Ληλαντίων, βγήκαν μαχαίρια και από τις δύο πλευρές με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 20χρονος και να τραυματιστεί σοβαρά ένα άτομο από την άλλη ομάδα και ένα ακόμα άτομο πιο ελαφρά.

Παρά το γεγονός ότι το θύμα μεταφέρθηκε με αγροτικό όχημα στο τοπικό νοσοκομείο δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Όπως έγινε γνωστό οι συνοδοί του τον παράτησαν εκεί και έφυγαν από το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας προκειμένου να μη δώσουν κατάθεση.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών δυστυχώς κατέληξε.

Συγκλονιστική μαρτυρία

Αυτόπτης μάρτυρας στο νοσοκομείο περιέγραψε τη στιγμή που άγνωστοι εγκατέλειψαν τον 23χρονο αιμόφυρτο:

«Μαχαίρωσαν ένα παλικάρι 23 χρονών για το τίποτα. Ξεψύχησε στα χέρια πολιτών και γιατρών.

Μια μάνα και ένας πατέρας σήμερα κλαίει, και μαζί τους μια ολόκληρη κοινωνία».

Το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας έχει αναλάβει την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, εξετάζοντας τη σύνδεση των δύο περιστατικών και τα ακριβή κίνητρα της συμπλοκής.