Χαλκίδα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της αιματηρής επίθεσης

Κάμερα ασφαλείας στη Χαλκίδα κατέγραψε τη στιγμή της δολοφονικής επίθεσης εναντίον του 20χρονου Μάριου, το βράδυ της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε σε διασταύρωση της πόλης, όπου οπαδοί της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού συνεπλάκησαν, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού.

Οι Αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη οκτώ ατόμων, τα οποία απολογούνται ενώπιον του ανακριτή.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, η συμπλοκή ξέσπασε όταν τέσσερις επιβάτες ενός αυτοκινήτου ήρθαν σε αντιπαράθεση με τέσσερις επιβάτες άλλου οχήματος, γεγονός που οδήγησε στη μοιραία επίθεση.

Σημείο καμπής η ιατροδικαστική και οι απολογίες

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε κρίσιμη φάση, με αυστηρό χρονοδιάγραμμα εξελίξεων:

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος οπαδός έφερε τουλάχιστον επτά μαχαιριές σε πλάτη, θώρακα, καρδιά και πρόσωπο, γεγονός που καταδεικνύει την αγριότητα της επίθεσης.

Σήμερα Παρασκευή (7/11), θα απολογηθούν οι τέσσερις συλληφθέντες οπαδοί της ΑΕΚ, κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και άλλες πράξεις βίας.

Το Σάββατο, ενώπιον Ανακριτή θα βρεθούν οι τέσσερις οπαδοί του Ολυμπιακού, κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία με δόλο. Ένας εξ αυτών νοσηλεύεται φρουρούμενος με τραύματα από νύσσον όργανο.

Όλοι αντιμετωπίζουν επιπλέον κατηγορίες για συμπλοκή, παραβάσεις των νόμων περί όπλων και αθλητισμού, ενώ δύο από αυτούς κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία, καθώς ένας φέρεται να απέκρυψε τα φονικά όπλα.

Δικογραφία 12 σελίδων

Η δικογραφία, εκτεταμένη και τεκμηριωμένη, περιλαμβάνει αποδεικτικό υλικό που συγκέντρωσε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας:

Όπλα και αντικείμενα βίας:

Ένας σπασμένος σουγιάς, σιδερένια ράβδος 84 εκατοστών, αεροβόλο τύπου GLOCK17, ξύλινο μπαστούνι μπέιζμπολ με λογότυπο της Α.Ε.Κ., γάντια μάχης, ναυτική φωτοβολίδα και κουκούλα full-face.

Αποδεικτικό υλικό:

Εκθέσεις αυτοψίας, σωματικών ερευνών, αναγνώρισης υπόπτων, καθώς και ψηφιακό υλικό σε DVD. Περιλαμβάνονται ρούχα με οπαδικά σύμβολα, που κατασχέθηκαν από επτά κατοικίες και δύο οχήματα.

Η απόφαση για το αν θα προφυλακιστούν ή όχι οι κατηγορούμενοι θα ληφθεί μετά το πέρας των απολογιών μέσα στο Σαββατοκύριακο, καθορίζοντας την πορεία της υπόθεσης.

Μαρτυρία σοκ: «Αν είχαν συλληφθεί τότε, δε θα είχαμε τη δολοφονία»

Στην εκπομπή “Live You” του ΣΚΑΪ, αποκαλύφθηκε συγκλονιστική μαρτυρία πατέρα, που ρίχνει φως σε προγενέστερο περιστατικό:

«Είχαν έρθει στην Ερέτρια με το ίδιο αμάξι και έψαχναν να βρουν δύο παιδιά από εδώ να τα πλακώσουν για τις ομάδες. Τα παιδιά κρύφτηκαν και δεν έγινε επεισόδιο. Ένας γονιός πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Ερέτριας και έκανε καταγγελία, δίνοντας και την πινακίδα. Αν είχαν συλληφθεί τότε, δεν θα είχαμε τη δολοφονία του παιδιού».

