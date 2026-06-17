Χαλκιδική: Δίωξη σε βάρος πρώην δημάρχου, αντιδημάρχων και μηχανικών για τον θάνατο στο λούνα παρκ

Ποινική δίωξη σε βάρος 7 ατόμων για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια δια παραλήψεως άσκησε ο Εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης για τον θάνατο του 19χρονου στην υπόθεση του δυστυχήματος στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής.

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Πρόκειται για πρόσωπα που συνδέονται με την τοπική αυτοδιοίκηση, πρώην δήμαρχο, πρώην αντιδημάρχους αλλά και μηχανικούς. Μήνυση είχε υποβληθεί από τον πατέρα του 19χρονου και είχε τεθεί στο αρχείο.

Υπενθυμίζεται ότι το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ για το ατύχημα που στοίχισε τη ζωή στον 19χρονο Γιάννη Καϊμπαλή τον Αύγουστο του 2024 σύμφωνα με το dikastiko.gr, και πολυετείς ποινές στους υπόλοιπους τρεις κατηγορούμενους.