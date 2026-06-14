Πατέρας 19χρονου που σκοτώθηκε στο λούνα παρκ: «Ο πραγματικός δολοφόνος του γιου μου είναι ο Δήμος Κασσάνδρας»

Στο «Χαμογέλα και Πάλι!» μίλησε ο πατέρας του 19χρονου που σκοτώθηκε σε δυστύχημα σε λούνα παρκ τον Αύγουστο του 2024. Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών καταδίκασε τον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής σε ισόβια κάθειρξη, καθώς και σε επιπλέον ποινή οκτώ ετών, για την υπόθεση του θανάτου 19χρονου τον Αύγουστο του 2024.

Προηγουμένως, το δικαστήριο είχε αποφανθεί ομόφωνα για την ενοχή και των τεσσάρων κατηγορουμένων που εμπλέκονται στην υπόθεση. Στο «Χαμογέλα και Πάλι!» μίλησε ο πατέρας του 19χρονου που σκοτώθηκε σε δυστύχημα σε λούνα παρκ τον Αύγουστο του 2024.

«Πρώτα απ’ όλα, μιλάμε για ένα μηχάνημα το οποίο ήτανε φτιαγμένο σε ένα συνεργείο. Δεν υπήρχαν εταιρείες, δεν υπήρχαν πρότυπα, δεν υπήρχε τίποτε. Το οποίο ήταν για δέκα χρόνια και περισσότερα σκεπασμένο σε ένα κτήμα κοντά στη θάλασσα και σάπιζε.

Αγοράστηκε για πάρα πολύ λίγα χρήματα και μπήκε σε λειτουργία, απλά βάφοντάς το. Γι’ αυτό κατηγορήθηκε ο ιδιοκτήτης με ισόβια κάθειρξη, συν οκτώ χρόνια για την έκθεση της ανθρωποκτονίας του δεύτερου παιδιού που ήταν μαζί του, του δεύτερου παιδιού μου. Για όλα αυτά τα λούνα παρκ, υπάρχει θεσμικό πλαίσιο.

Υπάρχουν οι ελεγκτές, οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΕΣΥΔ, οι δύο φορείς που υπήρχαν, οι οποίοι όμως, όπως αποδεικνύεται και από την ακροαματική διαδικασία, δεν λειτουργούν. Που σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος μηχανικός δεν έχει εκδώσει πιστοποιητικά, έχει δώσει κάποιες υπεύθυνες δηλώσεις, τις οποίες ο ιδιοκτήτης γνώριζε ότι δεν έχουν καμία αξία. Απλά τις κρατούσε στα χέρια του για το έτος το 24», είπε αρχικά ο κ. Γιώργος Καμπαϊλής.

Μπορούν να λειτουργούν τα μηχανήματα με υπεύθυνες δηλώσεις;

«Όχι. Όχι, αυτό δεν ισχύει πουθενά, απλά τις είχε στην τσέπη του αν περάσει η αστυνομία, να πει: «Κοιτάξτε, εμένα πέρασε ένας μηχανικός και μου έχει δώσει τέσσερις υπεύθυνες δηλώσεις». Λοιπόν. Όσον αφορά τα της ακροαματικής διαδικασίας. Στην περίπτωση του μηχανικού θεωρώ ότι είναι καθαρά συναυτουργία στο έγκλημα.

Δεν θα έπρεπε να έχει αφεθεί ελεύθερος. Διότι παρακίνησε τον ιδιοκτήτη να θεωρεί ότι κάτι έχει στα χέρια του και να προχωρά στη λειτουργία. Δηλαδή, ήταν καθαρά γνώστης της κατάστασης, ότι τα μηχανήματα ήτανε σάπια. Το γνώριζε. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πολλά χρόνια εμπειρίας. Λυπάμαι πάρα πολύ γι’ αυτό που έχει συμβεί. Τώρα, για τους άλλους δύο, την σύζυγο και τον χειριστή, και ο χειριστής που είχε αλλάξει θέση στα παιδιά, θα έπρεπε να έχει τιμωρηθεί πολύ υψηλότερα, και να έχει κρατηθεί, για κάποιους συγκεκριμένους λόγους, όπως με πληροφορούν νομικοί μου», τόνισε.

Και συνέχισε ο κ Γιώργος Καμπαϊλής: «Ο πραγματικός δολοφόνος του παιδιού είναι ο Δήμος Κασσάνδρας. Ο οποίος δεν λειτούργησε και δεν κράτησε το νόμο όπως πρέπει και ως θεματοφύλακας.

Η έκπτωτη δήμαρχος λοιπόν Κασσάνδρας, όπου πρώτη φορά στο ανώτατο Συμβούλιο της Επικρατείας φεύγει με την ποινή της έκπτωσης ενεργός δήμαρχος, και ανοίγει τον δρόμο για χιλιάδες άλλες υποθέσεις, θα έπρεπε να έχει σφραγίσει, μετά την επιστολή της αστυνομίας, το συγκεκριμένο λούνα παρκ. Δεν το έκανε ποτέ. Και γι’ αυτό έχει και αυτή την κατάληξη στην ανώτατη δικαιοσύνη της χώρας».

«Δεν πρέπει να χαθεί άλλο παιδί»

«Είναι δύο δικογραφίες. Στη μία είμαστε στις 16/12 του 2026, μετά από αναβολή. Ακριβώς έναν χρόνο πίσω. Επίσης, υπάρχει μία δεύτερη δικογραφία με 11 κατηγορούμενους, αιρετούς και μη, υπαλλήλους του Δήμου, όπου περιμένουμε να οριστεί δικάσιμος η οποία έχει καθυστερήσει πάρα πολύ.

Αυτό πρέπει να το τονίσω, για κάποιους λόγους. Απλά δεν προσπάθησα να το κυνηγήσω γιατί είχα στη μέση τη δίκη αυτή. Και καταλήγουμε σε ένα σοβαρό, σοβαρό συμπέρασμα. Τα Ελληνόπουλα πρέπει να ‘ναι προστατευμένα. Εμείς χάσαμε το παιδί. Δεν πρέπει να χαθεί άλλο.

Ένας δουλεύει απ’ την οικογένεια και η μάνα στο μνήμα. Δεν θα τους περάσει τίποτε. Έχει υπάρξει πολύ μεγάλη δυστυχία για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν.

Θα πρέπει η πολιτεία να ξεκαθαρίσει και λίγο το τι γίνεται με την τοπική αυτοδιοίκηση, που είναι πολύ σημαντικό. Θεματικά πάρκα, λούνα παρκ, παιδικές χαρές, χώροι συνάθροισης μικρών παιδιών. Δεν υπάρχει τίποτε. Σάπια σίδερα, σπασμένα, σκουριασμένα, τα πάντα. Εδώ έχουμε μεγάλη εμπλοκή να ξέρετε. Υπάρχει πολύ μεγάλη εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης και κατ’ επέκταση της πολιτείας. Εκεί είναι το θέμα, μία δήμαρχος η οποία σφράγιζε και ξεσφράγιζε μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος με βάση τα συμφέροντά της. Αυτά είναι καταγεγραμμένα, είναι αποδεδειγμένα», σημείωσε ο κ. Καμπαϊλής.

Και συνέχισε: «Όλοι ξέρουν ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που συμμετέχει, και το λέω πολύ προσεκτικά αυτό, είναι ανεπάγγελτοι. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει γίνει σημείο μισθού και λοβιτούρας.

Τελειώσαμε με αυτό. Δεν γίνεται να περνάς από ένα λούνα παρκ, το οποίο είναι εγκατεστημένο 13 χρόνια στον Δήμο σου, και να μη βλέπεις την παροχή να κρέμεται από την κολώνα ρεύματος. Δεν γίνεται να βλέπεις ότι ένα τόσο μεγάλο οικόπεδο σε πεζόδρομο, και μετά η παραλία, δεν σου πληρώνει χιλιάδες ευρώ δημοτικά τέλη.

Πού είναι όλα αυτά; Ποιος δεν ξέρει; Δεν είναι αμέλεια. Κάτι άλλο είναι. Το οποίο θα αποδειχθεί. Θα αποδειχθεί, και θα συγκλονιστεί πολύ η κοινωνία, γιατί μέχρι τώρα τους περνούσε.

Ο σκοπός ήταν να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Μας λείπει το ένα. Σκοπός τώρα είναι, να μπορέσουμε να σώσουμε μία σειρά άλλων παιδιών, που θα μπορούσαν να έχουν βρεθεί σε αυτή τη θέση, και να υπάρξει μία τάξη. Αυτό είναι το σημαντικό. Αν θέλουν να μας βοηθήσουν, ας μας βοηθήσουν. Αν δεν θέλουν, θα το κάνω μόνος μου. Μπορώ. Το ‘χω αποδείξει ότι μπορώ. Μπορώ. Και δεν έχω χρησιμοποιήσει ούτε την κοινή γνώμη, που από πίσω έχω πάνω από 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους που μ’ έχουν στηρίξει 22 μήνες. Δεν θέλω ούτε να πολιτευτώ ούτε τίποτα. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Με ενδιαφέρει συγκεκριμένο πράγμα.

Ο Γολγοθάς είναι πάνω απ’ το μνήμα, πουθενά αλλού. Τα υπόλοιπα είναι καθημερινότητα. Τα υπόλοιπα είναι καθημερινότητα. Ο αγώνας αυτός είναι καθημερινότητα».