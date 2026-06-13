Το δικαστήριο στα Γιαννιτσά έκρινε ένοχους και τους τέσσερις κατηγορούμενους για το τραγικό δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής (τον Αύγουστο του 2024), όπου έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ για το ατύχημα που στοίχισε τη ζωή στον 19χρονο Γιάννη Καϊμπαλή τον Αύγουστο του 2024 σύμφωνα με το dikastiko.gr, και πολυετείς ποινές στους υπόλοιπους τρεις κατηγορούμενους.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ετυμηγορία των δικαστών – τακτικών και λαϊκών – τα τέσσερα εμπλεκόμενα πρόσωπα τιμωρήθηκαν ως εξής:

Ισόβια κάθειρξη και επιπλέον κάθειρξη 8 ετών στον 61 ετών ιδιοκτήτη του λούνα παρκ για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη ως προς τον 19χρονο και σε απόπειρα για τον μικρότερο αδελφό του (που επέβαινε στο ίδιο παιχνίδι), χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού

για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη ως προς τον 19χρονο και σε απόπειρα για τον μικρότερο αδελφό του (που επέβαινε στο ίδιο παιχνίδι), χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού Συνολική κάθειρξη 9 ετών στην 54χρονη σύζυγο τού ιδιοκτήτη (ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης) για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, με την αναγνώριση του ελαφρυντικού της ειλικρινούς μεταμέλειας.

στην 54χρονη (ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης) για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, με την αναγνώριση του ελαφρυντικού της ειλικρινούς μεταμέλειας. Συνολική κάθειρξη 6 ετών στον 23χρονο χειριστή του μοιραίου παιχνιδιού με την ονομασία «Crazy Dance» για θανατηφόρα έκθεση, απλή έκθεση και όλως ελαφρώς σωματική βλάβη, με την αναγνώριση του ελαφρυντικού της μετεφηβικής ηλικίας.

με την ονομασία «Crazy Dance» για θανατηφόρα έκθεση, απλή έκθεση και όλως ελαφρώς σωματική βλάβη, με την αναγνώριση του ελαφρυντικού της μετεφηβικής ηλικίας. Συνολική κάθειρξη 13 ετών στον μηχανολόγο – μηχανικό, που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος – παιχνιδιού, για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού.

Σημειώνεται ότι ο πατέρας του 19χρονου που έχασε τη ζωή του στο Λούνα Παρκ μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις τώρα» έστειλε το μήνυμα πως «η δικαίωση δεν τελείωσε» και άφησε να εννοηθεί ότι έπρεπε να επιβληθεί υψηλότερη ποινή στον μηχανολόγο μηχανικό που είχε δώσει άδεια λειτουργίας του μηχανήματος.

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Επιστρέφει στη φυλακή ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ στη Χαλκιδική

Η απόφαση οδηγεί πίσω στις φυλακές τον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ που βρισκόταν προσωρινά κρατούμενος από τον Δεκέμβριο του 2024, όταν απολογήθηκε στον ανακριτή Χαλκιδικής.

Για τους τρεις υπόλοιπους καταδικασθέντες αποφασίστηκε να χορηγηθεί αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση των ποινών ενόψει του Εφετείου, υπό τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και επιπλέον στην μηχανικό με καταβολή εγγυοδοσίας ύψους 20.000 ευρώ. Υπό αυτές τις συνθήκες παραμένουν ελεύθεροι μέχρι να δικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό.

«Κανένα δικαστήριο δεν κρίνει ανθρώπους, κρίνει πράξεις» είπε η προεδρεύουσα του δικαστηρίου, κηρύσσοντας τη λήξη της πολύμηνης δίκης που ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο.

Τη σημερινή απαγγελία της απόφασης παρακολουθούσαν στο κατάμεστο ακροατήριο του Κακουργιοδικείου Γιαννιτσών, οι γονείς του 19χρονου κι ο αδελφός του- συνεπιβάτης στο μοιραίο παιχνίδι.

Το δικαστήριο υιοθέτησε την πρόταση της εισαγγελέως της Έδρας ως προς την ενοχή των κατηγορουμένων, ενώ η απόφαση τόσο επί της ενοχής όσο κι επί της αναγνώρισης ελαφρυντικών περιστάσεων ήταν ομόφωνη (με ψήφους 7-0).

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, με δεύτερη δικογραφία που αφορά το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος (και κατά περίπτωση της απλής συνέργειας και ηθικής αυτουργίας στην πράξη αυτή), η έκπτωτη δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο πρώην αντιδήμαρχοι (η πρώτη Οικονομικών και Νομικών Υπηρεσιών και η δεύτερη αρμόδια για το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων και Αδειών Καταστημάτων και για την επιβολή προστίμων), δύο υπάλληλοι του ίδιου δήμου (ανάμεσά τους ο τότε προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων και ο τότε προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών), δύο μηχανολόγοι μηχανικοί κι ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ.

Η δίκη αυτή προσδιορίστηκε, μετά από αναβολή που προηγήθηκε, για τον Δεκέμβριο του 2026 στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, λόγω ειδικής δωσιδικίας στο πρόσωπο της δημάρχου και μίας αντιδημάρχου.

Η εισαγγελική πρόταση

Κατά την προ ημερών αγόρευσή της, η εισαγγελέας της έδρας ζήτησε από τους δικαστές (τακτικούς και ενόρκους) να κηρυχθούν όλοι ένοχοι.

Αναπτύσσοντας το σκεπτικό της πρότασής της, η εισαγγελική λειτουργός ανέφερε ότι το Crazy Dance βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης και εκτεταμένης διάβρωσης, αποτέλεσμα πολυετούς φθοράς, σε έκταση που το καθιστούσε συνολικά επικίνδυνο και ουσιαστικά ακατάλληλο για λειτουργία. Όπως επισήμανε, επρόκειτο για ιδιοκατασκευή, χωρίς πρότυπα και προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας. Η ίδια ανέφερε ότι η θραύση ήταν ζήτημα χρόνου λόγω της διάβρωσης- ανεξαρτήτως βάρους ή ταχύτητας, κι ότι η μόνη ασφαλής λύση θα ήταν η πλήρης αντικατάσταση του εξοπλισμού.

«Αν ενδιαφερόταν, θα είχε γνώσεις ασφάλειας που θα προστάτευαν τους ίδιους τους επιβαίνοντες, θα ενδιαφερόταν για τον έλεγχο» τόνισε η εισαγγελέας, μιλώντας για τον 60χρονο ιδιοκτήτη που βρίσκεται προσωπικά κρατούμενος (εν αντιθέσει με τους υπόλοιπους που είναι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους).

«Αποδείχθηκε ότι δεν διενεργήθηκαν εργασίες συντήρησης. Το μηχάνημα δεν ήταν σωστά εδρασμένο. Προσέλαβε άπειρο και νεαρό χειριστή, δεν μερίμνησε να τον εκπαιδεύσει σωστά ή να απασχολήσει έναν πιο έμπειρο. Δεν απέκλεισε τη δυνατότητα του χειριστή να βάλει μεγαλύτερη ταχύτητα, θα μπορούσε να βάλει κόφτη. Προχώρησε στη λειτουργία χωρίς κανένα αξιόλογο μέτρο ασφαλείας, ουσιαστικά δούλευε ένα σκουπίδι. Επρόκειτο συνολικά για ελαττωματικό μηχάνημα, που έπρεπε όλο να αντικατασταθεί», συμπλήρωσε.