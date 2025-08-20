Χαλκιδική χωρίς ξαπλώστρες: «Επιχείρηση-σκούπα» στις παραλίες

Μεγάλη επιχείρηση καθαρισμού στην παραλία του Καλαμιτσίου, στη Χαλκιδική, όπου συνεργεία του Δήμου Σιθωνίας ξηλώνουν μόνιμες κατασκευές, ομπρέλες και εξοπλισμό που είχαν τοποθετηθεί παράνομα.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε μετά από βίντεο τουρίστριας που ανέδειξε την κατάληψη της παραλίας από ιδιωτικά αντικείμενα.

Η εφαρμογή MyCoast, που τέθηκε σε λειτουργία τον Μάρτιο, έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 11.500 καταγγελίες για παραβάσεις σε παραλίες, με τη Χαλκιδική να πρωτοστατεί.

Παράλληλα, στον Δήμο Πολυγύρου συνεχίζονται οι επεμβάσεις, παρά τις αντιδράσεις παραθεριστών που επικαλούνται συμφωνητικά Airbnb.

Όπως δήλωσε ο αντιδήμαρχος Θανάσης Τσίγκας, «ο εξοπλισμός που βρίσκεται παράνομα στον αιγιαλό θεωρείται απόρριμμα και πρέπει να πετιέται».

Οι αρχές στέλνουν σαφές μήνυμα: οι παραλίες ανήκουν σε όλους και πρέπει να παραμένουν ελεύθερες και καθαρές.

