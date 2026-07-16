Τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική: Ελεύθερος με αναστολή ο οδηγός του βυτιοφόρου

Με απόφαση Εισαγγελέα, ελεύθερος αφέθηκε ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική, ενόψει της συνέχισης της αστυνομικής προανάκρισης.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά το τροχαίο διαπιστώθηκε ο θάνατος των δύο γονέων και ενός βρέφους έξι μηνών, ενώ η 7χρονη κόρη της οικογένειας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

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Ο 44χρονος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, είχε συλληφθεί μετά τη μετωπική σύγκρουση του βυτιοφόρου με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια, στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών - Σιθωνίας.

Η προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου συνεχίζεται για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο 35χρονος πατέρας, η 28χρονη σύζυγός του και η μόλις έξι μηνών κόρη τους. H 7χρονη κόρη της οικογένειας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου.