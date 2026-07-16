Στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση η 7χρονη κόρη της οικογένειας των Μολδαβών παραθεριστών, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική, που στοίχισε τη ζωή στους γονείς της και τη μικρή της αδελφή.

Το κοριτσάκι είναι το μοναδικό μέλος της οικογένειας που επέζησε από το τραγικό συμβάν, το οποίο σημειώθηκε χθες, Τετάρτη (15/07) γύρω στις 18:20, στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών - Σιθωνίας, κοντά στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής.

Όπως έγινε γνωστό, το Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια με οδηγό τον 35χρονο πατέρα, συγκρούστηκε μετωπικά, υπό συνθήκες που ερευνώνται, με βυτιοφόρο όχημα που οδηγούσε 44χρονος ημεδαπός.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ο 35χρονος οδηγός, η 28χρονη σύζυγός του και το μόλις έξι μηνών κοριτσάκι τους. Ο πρώτος ανασύρθηκε από πυροσβέστες με βαριές κακώσεις και μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Η 7χρονη διακομίστηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Πολυγύρου και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο Παπαγεωργίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, το παιδί είναι διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του νοσοκομείου με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου (εκκενώσεις βόθρων κ.ά.) δεν τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου, ο οδηγός συνελήφθη κι αναμένεται να οδηγηθεί το μεσημέρι στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πολυγύρου.

«Χθες (15 Ιουλίου 2026) και ώρα 18.20 περίπου, στο 28,6 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ν. Μουδανιών - Σιθωνίας, Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 35χρονος αλλοδαπός, συγκρούστηκε μετωπικά με Δ.Χ.Φ. όχημα που οδηγούσε 44χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 35χρονου οδηγού, μίας 28χρονης αλλοδαπής και ενός βρέφους, καθώς και τον τραυματισμό ενός ανήλικου παιδιού, που επέβαιναν στο πρώτο όχημα. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.