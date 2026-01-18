Χανιά: Άκαρπες οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό - Συνεχίζεται η προσπάθεια

Χωρίς αποτέλεσμα οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται από τα Χανιά της Κρήτης.

Η Ομάδα ΟΦΚΑΘ - Εθελοντές Διασώστες ενημέρωσε πως οι χθεσινές (17/01) δεν απέδωσαν καρπούς καθώς τις προσπάθειες εμπόδισε και το «τσουχτερό» κρύο.

Σημειώνεται πως μία νέα πληροφορία έχει δώσε νέα τροπή στην έρευνα, καθώς άτομο ενημέρωσε πως είδε κάποιον που μοιάζει στον νεαρό στο Ρέθυμνο.

«Τρεις ημέρες ερευνών κλείνουμε σήμερα για την εξαφάνιση (...) στην Κρήτη. Δυστυχώς, οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν με το μέρος μας καθώς βρέχει και φυσάει όλη μέρα» αναφέρθηκε σε σχετική ενημέρωση της ομάδας στο Facebook.

Ωστόσο, δεσμεύεται πως θα επιδείξει επιμονή στην έρευνα για τον 33χρονο.

«Ανοίξαμε πολύ την έρευνα μας, καθώς φτάσαμε μέχρι το Ρέθυμνο απο την παλιά επαρχιακή οδό ψάχνοντας ξωκκλήσια, παλιά σπίτια και στάνες, που μπορεί να είχε βρει καταφύγιο ο (...) λόγω βροχής» σημειώθηκε και αναφέρθηκε πως οι ερευνητές σταμάτησαν τις προσπάθειες το βράδυ.

Σήμερα, επιχειρεί και μία «παρέα μοτοσυκλετιστών από τα Χανιά» που σάρωσε τον ορεινό όγκο.