Χανιά: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στις παλιές δικαστικές φυλακές

Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στις παλιές δικαστικές φυλακές στα Χανιά της Κρήτης, νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης (13/5).

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, επρόκειτο για άνδρα περίπου 45 ετών, που πιθανολογείται ότι είχε αφήσει την τελευταία του πνοή, πριν μερικές ημέρες. Η νεκροψία – νεκροτομή θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου του άνδρα, ενώ σημειώνεται ότι το κτήριο των δικαστικών φυλακών είναι εγκαταλελειμμένο εδώ και χρόνια και είθισται να αποτελεί τόπο προσωρινής διαμονής, άστεγων ανθρώπων.

Κατά το πρόσφατο παρελθόν είχαν εξεταστεί διάφορα σενάρια αξιοποίησης του κτηριακού συγκροτήματος, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιωθεί ή να δρομολογηθεί κάποιο εξ αυτών.