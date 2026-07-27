Μαφία Χανίων: Ελεύθερος με όρους ο τοξικολόγος - Προθεσμία πήρε ο ιατροδικαστής

Το «παρών» στην Εισαγγελία Χανίων έδωσαν σήμερα (27/7) ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίο φέρονται να ήταν μέλη κυκλώματος που αλλοίωναν τοξικολογικές εξετάσεις και ιατροδικαστικές εκθέσεις έναντι μεγάλης αμοιβής.

Το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η απολογία του τοξικολόγου στον ανακριτή Χανίων. Ανακριτής και εισαγγελέας άφησαν τον τοξικολόγο ελεύθερο με περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση 30.000 ευρώ, σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα flashnews.gr.

Την ίδια στιγμή ο ιατροδικαστής ζήτησε εκ νέου προθεσμία για να απολογηθεί καθώς ο δικηγόρος του ανέλαβε την υπεράσπισή του μόλις χθες και δεν είχε προλάβει να μελετήσει τη δικογραφία.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του καθηγητή τοξικολογίας, Εμμανουήλ Σαββόπουλος, δήλωσε ικανοποιημένος για την απόφαση των Αρχών να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο πελάτης του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.