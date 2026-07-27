Μενού

Μαφία Χανίων: Ελεύθερος με όρους ο τοξικολόγος - Προθεσμία πήρε ο ιατροδικαστής

Tο κατώφλι του ανακριτή πέρασαν σήμερα ια ιατροδικαστής και τοξικολόγος όπου φέρονται να αλλοίωναν αποτελέσματα εξετάσεων και εκθέσεων

Reader symbol
Newsroom
Μαφία Χανίων
Στον Εισαγγελέα Χανίων ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος για αλλοίωση αποτελεσμάτων σε εκθέσεις | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Το «παρών» στην Εισαγγελία Χανίων έδωσαν σήμερα (27/7) ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίο φέρονται να ήταν μέλη κυκλώματος που αλλοίωναν τοξικολογικές εξετάσεις και ιατροδικαστικές εκθέσεις έναντι μεγάλης αμοιβής. 

Το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η απολογία του τοξικολόγου στον ανακριτή Χανίων. Ανακριτής και εισαγγελέας άφησαν τον τοξικολόγο ελεύθερο με περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση 30.000 ευρώ, σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα flashnews.gr. 

 

Την ίδια στιγμή ο ιατροδικαστής ζήτησε εκ νέου προθεσμία για να απολογηθεί καθώς ο δικηγόρος του ανέλαβε την υπεράσπισή του μόλις χθες και δεν είχε προλάβει να μελετήσει τη δικογραφία.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του καθηγητή τοξικολογίας, Εμμανουήλ Σαββόπουλος, δήλωσε ικανοποιημένος για την απόφαση των Αρχών να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο πελάτης του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ