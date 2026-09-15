Χανιά: Νέα προθεσμία στη 18χρονη μητέρα του βρέφους - Πληροφορίες πως παραδέχθηκε ότι το χτύπησε

Νέα προθεσμία έλαβε η 18χρονη μητέρα του 17 ημερών βρέφους, το οποίο νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένο στα Χανιά της Κρήτης.

Το παιδί νοσηλεύεται στη Μονάδα εντατικής νοσηλείας του Βενιζέλειου Nοσοκομείου Ηρακλείου με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αιμάτωμα στον εγκέφαλο.

Η 18χρονη επρόκειτο να απολογηθεί σήμερα, Τρίτη (15/09), ωστόσο έλαβε νέα προθεσμία για την ερχόμενη Πέμπτη στις 11:00, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ.

Σε βάρος της έχει σχηματιστεί δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και για βαριά σωματική βλάβη εις βάρος ανηλίκου.

Η ίδια αρχικά ισχυριζόταν πως το νεογνό είχε πέσει από μεγάλο ύψος και τραυματίστηκε, αλλά, στη συνέχεια, φαίνεται ότι παραδέχθηκε πως το κακοποίησε, σύμφωνα με το ίδιο μέσο.

Η 18χρονη φέρεται να μεγάλωνε μόνη του παιδί, αφού ο πατέρας του είχε εγκαταλείψει και τους δύο εδώ και καιρό.