Χανιά: Σε σοβαρή κατάσταση το βρέφος που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο - Τι υποστηρίζει η μητέρα

Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο το δύο εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Οι γιατροί που εξέτασαν το μωρό στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών διαπίστωσαν εγκεφαλική αιμορραγία και σοβαρές κακώσεις, γεγονός που τους οδήγησε να ενημερώσουν άμεσα τις αστυνομικές Αρχές.

Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Χανιά - Τι υποστήριξε η μητέρα για το βρέφος

Η μητέρα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες μεγαλώνει μόνη της το παιδί, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα. Κατά την απολογία της φέρεται να υποστήριξε ότι το βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από μεγάλο ύψος, επιχειρώντας να εξηγήσει με αυτόν τον τρόπο τα σοβαρά τραύματα που υπέστη.

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Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ισχυρισμοί της δεν φαίνεται να έχουν μέχρι στιγμής πείσει τις Αρχές, καθώς τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της έρευνας κρίνονται επιβαρυντικά.

Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών βρίσκεται πλέον το ενδεχόμενο το βρέφος να υπέστη τα χτυπήματα μέσα στο σπίτι και από πρόσωπο του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε.

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στην κατάσταση της υγείας του. Η τελευταία ενημέρωση από το νοσοκομείο αναφέρει ότι η κατάσταση του βρέφους παραμένει σταθερή, αλλά σοβαρή, ενώ οι γιατροί συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την πορεία του.