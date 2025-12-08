Οι αγρότες έκαναν αισθητό το μέγεθος της μήνης τους, αφού αναποδογύρισαν αγροτικό περιπολικό της αστυνομίας, που προσπαθούσε να τους εμποδίσει από το να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του αεροδρομίου.

Όπως μεταφέρει το neakriti, η ένταση ξεκίνησε λίγο πριν τις 14.00 στα Χανιά, όταν αγροτοκτηνοτρόφοι που κατευθύνονταν προς το αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» βρέθηκαν αντιμέτωποι με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν αποκλείσει τον δρόμο πριν την είσοδο του αερολιμένα.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ζήτησαν να τους επιτραπεί η διέλευση. Το αίτημα δεν έγινε αποδεκτό, και έτσι αγρότες και κτηνοτρόφοι έσπασαν το μπλόκο των αστυνομικών και ακολούθησαν μεγάλης έκτασης επεισόδια, με ρίψη χημικών και πετρόπολεμο ανάμεσα σε ΜΑΤ και παραγωγούς.

«Οδοστρωτήρες» οι αγρότες

Στις 12:00 το μεσημέρι, πλήθος αγροτών και κτηνοτρόφων των Χανίων συγκεντρώθηκε στον κόμβο της Σούδας, όπου πραγματοποιήθηκε η μεγάλη προσυγκέντρωση.

Οι διαμαρτυρόμενοι έφτασαν στο σημείο με αγροτικά και φορτηγά, ενώ ήδη από νωρίς είχαν αποφασίσει τον επ’ αόριστον αποκλεισμό του αεροδρομίου «Ιωάννης Δασκαλογιάννης».

Σύμφωνα με το μέσο, από τις ταραχές έχει τραυματιστεί ένας αστυνομικός κι ένας πολίτης, ενώ οργισμένοι διαμαρτυρόμενοι αναποδογύρισαν φορτηγάκι της ΕΛΑΣ.

Παράλληλα, χτυπώντας με πέτρες την κλούβα της αστυνομίας, απαιτούσαν τη μετακίνηση του οχήματος από το δρόμο για να περάσουν. Μπροστά στην τεταμένη κατάσταση, οι αστυνομικές δυνάμεις και τα οχήματα οπισθοχώρησαν προς εκτόνωση της έντασης.

Ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου, Γιάννης Βερυκάκης, ζήτησε να μην υπάρξει ένταση και έγινε προσπάθεια να βρεθεί λύση μέσω συζήτησης με τον Αστυνομικό Διευθυντή Χανίων.

Ωστόσο, η ΕΛ.ΑΣ. δεν αποδέχτηκε το αίτημα να επιτραπεί στους αγροτοκτηνοτρόφους να κινηθούν προς το αεροδρόμιο, οδηγώντας στις παραπάνω εικόνες.