Χανιά: Πώς έγινε η θανατηφόρα παράσυρση του 4χρονου αγοριού

Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες της θανατηφόρας παράσυρσης με θύμα ένα τετράχρονο αγοράκι το απόγευμα της Πέμπτης στο Καστέλι Κισάμου στα Χανιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ Χανίων, η τραγωδία συνέβη όταν το αυτοκίνητο της οικογένειας που βρισκόταν σταθμευμένο σε εξωτερικό χώρο, άγνωστο πώς, κινήθηκε προς τα εμπρός.
Διαβάστε ακόμα: Τραγωδία στα Χανιά: Πέθανε 5χρονο αγοράκι που παρασύρθηκε από όχημα στον Πλατανιά
Το σημείο ήταν κατηφορικό και πριν προλάβει ο πατέρας του παιδιού που βρισκόταν εκεί να αντιδράσει, το όχημα παρέσυρε τον τετράχρονο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι.
Οι τραγικοί γονείς πήραν αμέσως το παιδί και το μετέφεραν στο κέντρο υγείας Κισάμου και από εκεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων όπου οι γιατροί έκαναν ότι ήταν δυνατόν, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.
Τα τραγικά νέα έχουν βυθίσει στο πένθος τα Χανιά. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τις συνθήκες της θανατηφόρας παράσυρσης, ενώ ο πατέρας του τετράχρονου συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.
