Χανιά: Προφυλακίστηκε ο 54χρονος για την επίθεση με μαχαίρι στη σύντροφό του - «Ήταν μία κακή στιγμή»

Στις φυλακές οδηγείται ο 54χρονος, που τραυμάτισε με μαχαίρι τη 45χρονη σύντροφό του σε χωριό του Αποκόρωνα στα Χανιά την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο κατηγορούμενος εξήλθε το μεσημέρι της Τρίτης (19/8) από το κατώφλι της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χανίων, όπου κρίθηκε με σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέως, προφυλακιστέος έως την εκδίκαση της υπόθεσης.

Όπως υποστήριξε στην απολογία του, «ήταν μία κακή στιγμή», ένας καυγάς χωρίς να υπάρχει προμελέτη για το επεισόδιο, ενώ συμπλήρωσε πως και οι δύο είχαν καταναλώσει αλκοόλ.

Ο 54χρονος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, για ενδοοικογενειακή βία και για παράνομη οπλοκατοχή.