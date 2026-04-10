Χανιά: Προσωρινά κρατούμενος ο 37χρονος καθηγητής για την αποπλάνηση 14χρονης μαθήτριάς του

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 37χρονος καθηγητής μουσικής που κατηγορείται για κατάχρηση σε ασέλγεια της 14χρονης μαθήτριας του στα Χανιά.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας, ο 37χρονος κατηγορούμενος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος έως την εκδίκαση της υπόθεσης.
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες ο εισαγγελέας αναμένεται ακόμη κι εντός της ημέρας να ζητήσει τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατηγορούμενου, ώστε να παρακινηθούν να καταθέσουν επιπλέον και άλλα πιθανά θύματα.
Υπενθυμίζεται ότι η 14χρονη κατήγγειλε την ασέλγεια προσερχόμενη μετά των γονέων της στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων, παρουσία και παιδοψυχολόγου. Ο 37χρονος παρέδιδε ιδιωτικά μαθήματα σε σπίτια μαθητών, ενώ η 14χρονη φαίνεται πως είχε επισκεφθεί και το δικό του σπίτι κάποιες φορές.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.