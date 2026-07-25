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Χανιά: Στη ΜΕΘ ο 2χρονος μετά το ατύχημα στην πισίνα - Τον έσωσε η μητέρα του με ΚΑΡΠΑ

Πώς έγινε το ατύχημα με τον 2χρονο στην πισίνα στα Χανιά. Με ΚΑΡΠΑ κατάφερε να τον επαναφέρει η μητέρα του, η οποία είναι γιατρός.

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Πισίνα
Πισίνα | Shutterstock
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Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) στο ΠΑΓΝΗ αναμένεται να μεταφερθεί το 2χρονο παιδί που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα στα Χανιά

Αν και δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του, οι γιατροί εξετάζουν  τυχόν βλάβες στον εγκέφαλό του. Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, το παιδί ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του, οι οποίοι, όταν αντιλήφθηκαν την απουσία του, άρχισαν να το αναζητούν με αγωνία. Λίγο αργότερα το εντόπισαν στον πυθμένα της πισίνας της κατοικίας, χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας παραμείνει εκεί για περίπου δύο έως τρία λεπτά.

 

Η μητέρα του παιδιού, η οποία είναι γιατρός, ξεκίνησε αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και επί περίπου πέντε λεπτά έδινε μάχη για να το επαναφέρει. Οι προσπάθειές της απέδωσαν καρπούς, καθώς το δίχρονο ανέκτησε σημεία ζωής, ενώ στη συνέχεια στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οι διασώστες συνέχισαν τις προσπάθειες σταθεροποίησης της κατάστασής του.

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