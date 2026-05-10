Οι διαφορές χανταϊού - κορωνοϊού: Σε καραντίνα έξι εβδομάδων οι ασθενείς του κρουαζιερόπλοιου

Έξι εβδομάδες θα παραμείνουν σε καραντίνα οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου στο οποίο εμφανίστηκε ο χανταϊός μετά την αποβίβαση τους στην Τενερίφη καθώς θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου.

Μπορεί οι εικόνες κατά την αποβίβαση και απομάκρυνση να θυμίζουν οδυνηρές μνήμες από την προηγούμενη πανδημία αλλά στην περίπτωση του χανταϊόύ υπάρχει μια διαφορά: και τα 149 άτομα είναι που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο παραμένουν ασυμπτωματικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο χανταϊός δεν μεταδίδεται όπως ο κορονοϊός. Απαιτεί πάρα πολύ στενή επαφή το στέλεχος που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το στέλεχος που «χτύπησε» το πλοίο, είναι το στέλεχος των Άνδεων, το οποίο είναι εξαιρετικά σπάνιο και μεταδίδεται από άνθρωπο και άνθρωπο.

Xανταιός: Καθησυχάζει ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ

Ο γενικός διευθυντής του παγκόσμιου οργανισμού υγείας στα μηνύματά του ήταν ιδιαίτερα καθησυχαστικός και για τους κατοίκους Τενερίφης όπου κατέπλευσε και αγκυροβόλησε το κρουαζιερόπλοιο αλλά και γενικά για όλο τον κόσμο ώστε να μην προκληθεί νέος πανικός.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς έφθασε χθες βράδυ στην Τενερίφη, στα Κανάρια Νησιά, μαζί με τους υπουργούς Εσωτερικών, Υγείας και Πολιτικής Εδαφών της Ισπανίας, για να συντονίσουν την άφιξη του πλοίου.

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι νόσησαν 8 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρεις που έχασαν τη ζωή τους – ζευγάρι Ολλανδών και Γερμανίδα. Έξι εξ αυτών έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν από τον ιό, άλλοι δύο είναι ύποπτα κρούσματα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.