Χάος στα διόδια Ελευσίνας: Μόνο 3 στις 15 λωρίδες ανοιχτές - «300 μέτρα πίσω ήμουν πριν μια ώρα», λέει οδηγός

Σφοδρή είναι η κακοκαιρία που έχει χτυπήσει την Ελλάδα, με τους κατοίκους και τους οδηγούς στη Δυτική Αττική να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.

«Έχω ξεκινήσει από τις 05:30 ώρα το πρωί από την Καλλιθέα και είμαι ακόμα εδώ», είπε οδηγός στα διόδια της Ελευσίνας στο Mega, λίγα λεπτά μετά τις 08:00.

«Είμαστε ακινητοποιημένοι. Χάος. 300 μέτρα πίσω ήμουν πριν μια ώρα. Είμαι μια ώρα από την συμβολή που πέφτει η Αττική Οδός και τώρα ακόμα δεν έχω φτάσει στα διόδια. Τώρα άνοιξαν δύο διόδια και προσπαθούν να περάσουν χιλιάδες αυτοκίνητα. Πληρώνουμε και 2,40 ευρώ», συμπλήρωσε.

Υπενθυμίζεται ότι, λόγω πλημμύρας από την κακοκαιρία, τα διόδια της Ελευσίνας έκλεισαν τις πρώτες πρωινές ώρες.

Διόδια Ελευσίνας: Δόθηκαν τρεις λωρίδες από τις δεκαπέντε

Ο υπεύθυνος της Ολυμπίας Οδού, δήλωσε ότι δόθηκαν τρεις από τις δεκαπέντε λωρίδες κυκλοφορίας., οι οποίες έχουν κλείσει από τις 05:00.

Ο Γιάννης Χανδάνος συγκεκριμένα σημείωσε: «Γύρω στις 05:00 το πρωί σημειώθηκαν τα πλημμυρικά φαινόμενα, και το φαινόμενο με τα φερτά υλικά που κατεβήκανε στο ύψος του 32ου χιλιομέτρου της Εθνικής Οδού, πριν τον κόμβο της Νέας Περάμου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις μας. Γύρω στις 08:20 στο σημείο με το πλημμυρικό φαινόμενο δόθηκε μια λωρίδα κυκλοφορίας, η αριστερή. Στα διόδια της Ελευσίνας δόθηκαν 3 με 4 λωρίδες για να εξυπηρετηθεί η κυκλοφορία. Δεν πληρώνουν οι οδηγοί», δήλωσε ο κύριος Χανδάνος.

Τέλος, σημειώθηκε ότι η ουρά είναι περίπου 6 με 7 χιλιόμετρα.