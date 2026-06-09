Μια τυπική περιπολία της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. το βράδυ της 4ης Ιουνίου στον Κορυδαλλό, εξελίχθηκε σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι με τη φωτιά. Πρωταγωνιστής ένας 25χρονος οδηγός, ο οποίος όχι μόνο αγνόησε το σήμα των Αρχών, αλλά μετέτρεψε τους δρόμους της περιοχής σε πίστα ταχύτητας, αφήνοντας πίσω του έναν τραυματία αστυνομικό.

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν οι ένστολοι εντόπισαν τον νεαρό να κινείται με ένα δίκυκλο το οποίο δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας. Στην εντολή τους να σταματήσει για έλεγχο, η απάντησή του ήταν να αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Στην τρελή πορεία του για να αποφύγει τη σύλληψη, ο 25χρονος δεν υπολόγισε τίποτα. Αδιαφορώντας για την ασφάλεια των διερχόμενων πολιτών, παραβίαζε συνεχώς κόκκινα φανάρια και πραγματοποιούσε ακραίους ελιγμούς.

Το σκηνικό κορυφώθηκε με τον πιο βίαιο τρόπο όταν, στριμωγμένος από τους διώκτες του, χρησιμοποίησε τη μηχανή του ως όπλο: εμβόλισε σκόπιμα την υπηρεσιακή μοτοσικλέτα της ΔΙ.ΑΣ. Η σφοδρή σύγκρουση προκάλεσε την ανατροπή του περιπολικού δικύκλου και τον τραυματισμό ενός αστυνομικού.

Μετά την πρόσκρουση, ο δράστης παράτησε το όχημά του και επιχείρησε να διαφύγει πεζός στα σκοτεινά στενά. Η απόπειρά του έληξε άδοξα λίγα μέτρα πιο κάτω, όπου ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τους συναδέλφους του τραυματία.

Η έφοδος και το «οπλοστάσιο»

Η ακραία αντίδρασή του στον απλό έλεγχο εξηγήθηκε πλήρως λίγες ώρες αργότερα. Η κατ' οίκον έρευνα που ακολούθησε από την ΕΛ.ΑΣ., αποκάλυψε ένα σκοτεινό σκηνικό, με τα ευρήματα να παραπέμπουν ευθέως σε οργανωμένη παραβατική δράση.

Ειδικότερα, στο διαμέρισμά του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

7.100 ευρώ, ποσό που ερευνάται για την προέλευσή του.

160,1 γραμμάρια κάνναβης και 5 μεταλλικοί τρίφτες.

Ένα ξίφος, ένα μαχαίρι στρατιωτικού τύπου, τρεις σουγιάδες και μία πτυσσόμενη ράβδος.

Αντιασφυξιογόνα μάσκα, σπρέι πιπεριού και έξι πυρσοί.