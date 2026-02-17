Προθεσμία για αύριο, Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι, έλαβε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» για να απολογηθεί, ο οποίος πέρασε το κατώφλι του δικαστηρίου Τρικάλων σήμερα, το πρωί της Τρίτης, (17/02).

Οι Αρχές συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου το περασμένο Σάββατο, μετά την απόφαση της Εισαγγελίας για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για την έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες πριν από τρεις εβδομάδες.

Συγκεκριμένα, η κατηγορία του εμπρησμού και της έκρηξης μετατράπηκε από πλημμέλημα εξ αμελείας σε κακούργημα με ενδεχόμενο δόλο, γεγονός που οδήγησε στην άμεση έκδοση εντάλματος σύλληψης από τον Ανακριτή Τρικάλων.

Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ έξω από τα δικαστήρια πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση ομάδας εργαζομένων της εταιρείας, σε ένδειξη συμπαράστασης στον εργοδότη τους.

Στο μεταξύ νέες σοβαρές καταγγελίες από εργαζόμενους της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα στα Τρίκαλα με το πόσο αποπνικτική είχε γίνει η ατμόσφαιρα λόγω της διαρροής του προπανίου.

Όπως ανέφεραν μιλώντας στην ΕΡΤ, τις τελευταίες 15 μέρες, πριν από το δυστύχημα με τις πέντε νεκρές γυναίκες, η οσμή στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου ήταν τόσο έντονη που προκαλούσε δάκρυα σε όσους πλησίαζαν στο σημείο όπου βρίσκονται οι τουαλέτες.

Οι εργαζόμενοι είχαν ενημερώσει τη διοίκηση, αλλά δεν φάνηκε να κινείται για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Έξω από το δικαστήριο Τρικάλων έχουν συγκεντρωθεί εργαζόμενοι της Βιολάντα, κρατώντας πανό προς συμπαράστασή του. «Η αξιοπρέπεια δεν συκοφαντείται» αναφέρει το πανό, όπως φαίνεται και από τα πλάνα του Orange Press Agency.

Η κίνηση αυτή προκαλεί και αντιδράσεις καθώς διερχόμενοι αποδοκίμασαν τους συγκεντρωμένους, δίχως να προκληθεί κάποια περαιτέρω ένταση.

Συνελήφθη το Σάββατο από άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), καθώς αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος του σε βαθμό κακουργήματος.

Οι κατηγορίες μετατράπηκαν σε έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Βιολάντα: Στο μικροσκόπιο κι άλλο εργοστάσιο του επιχειρηματία

Ο συλληφθείς επιχειρηματίας φέρεται να είχε και άλλα εργοστάσια στο όνομα του, με διαφορετικό ΑΦΜ.

Πιο αναλυτικά, έλεγχοι για άδειες πυρασφάλειας αναμένονται και για το άλλο εργοστάσιο του επιχειρηματία το οποίο βρίσκεται στην Εθνική Οδό Λαρίσης – Θεσσαλονίκης, προκειμένου να υπάρχει μια εμπεριστατωμένη εικόνα για τις εισαγγελικές αρχές, για το τι συμβαίνει με τις άδειες πυρασφάλειας του ίδιου επιχειρηματία στις άλλες επιχειρήσεις.