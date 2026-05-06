Χειροπέδες σε 23χρονο που «γκάζωσε» το πατίνι στη Συγγρού - Έπιασε τα 72χλμ/ώρα

Συνελήφθη στη Συγγρού οδηγός ηλεκτρικού πατινιού που έτρεχε με ταχύτητα τρεις φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός 23χρονου στην Καλλιθέα το απόγευμα της 5ης Μαΐου, ο οποίος οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι τρέχοντας με 72 χλμ/ ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο για τα Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (Ε.Π.Η.Ο.) είναι 25 χλμ/ώρα.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο 23χρονος αλλοδαπός είχε παραβιάσει τον περιοριστή ταχύτητας του οχήματος και μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης της διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, που πραγματοποιήθηκε σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο από τις 4 έως τις 5 Μαΐου, για την πρόληψη της οδήγησης ελαφριών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) χωρίς τη χρήση προστατευτικού κράνους.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν 397 έλεγχοι σε οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου του νομού Αττικής, όπου βεβαιώθηκαν 158 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους από οδηγούς Ε.Π.Η.Ο..