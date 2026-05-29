Χειροπέδες σε 43χρονο στη Ρόδο: Οδηγούσε μεθυσμένος, παρέσυρε πεζό και τον εγκατέλειψε

Στη σύλληψη ενός 43χρονου προχώρησε η αστυνομία στη Ρόδο αναφορικά με τροχαίο με παράσυρση και εγκατάλειψη πεζού.
Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες της ΕΡΤ, ο οδηγός φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ τη στιγμή του συμβάντος.
Μετά το τροχαίο, εγκατέλειψε το σημείο και το θύμα του.
Εντοπίστηκε, ωστόσο, και συνελήφθη σήμερα, Παρασκευή (29/05) και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το θύμα του τροχαίου και τυχόν τραυματισμό του.
