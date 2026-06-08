Σε ύφεση βρίσκεται πλέον η επικίνδυνη πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας στην Περαχώρα Λουτρακίου, κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένης. Η άμεση και στοχευμένη κινητοποίηση των αρχών αποσόβησε τα χειρότερα, προστατεύοντας πλήρως κατοικίες και υποδομές, παρά τη γρήγορη εξάπλωση των φλογών που ευνόησε το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής.

Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, παράλληλα με το έργο της κατάσβεσης, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) προχώρησε στη σύλληψη ενός 70χρονου Γάλλου, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στο σημείο χωρίς να έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας.

Για την πλήρη αντιμετώπιση του συμβάντος και την αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων, στο πεδίο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις, αποτελούμενες από 106 πυροσβέστες με 30 οχήματα και 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 6ης και 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., με τη σημαντική συνδρομή πλήθους εθελοντών. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθοριστική ήταν η βοήθεια από αέρος με διαδοχικές ρίψεις από 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είχε αναλάβει αποκλειστικά τον εναέριο συντονισμό.

Το τιτάνιο έργο των δυνάμεων ενισχύουν διαρκώς υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Περιφερειών Αττικής και Πελοποννήσου, ενώ το ΕΣΚΕΔΙΚ έχει τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης, λαμβάνοντας ζωντανή εικόνα μέσω drones με οπτικές και θερμικές κάμερες.

Δήμαρχος Λουτρακίου: «Έχει περιοριστεί η φωτιά στην Περαχώρα»

«Έχει περιοριστεί η φωτιά που εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές ώρες σε δασική έκταση στην περιοχή Περαχώρα», ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο δήμαρχος Λουτρακίου, Γιώργος Γκιώνης.

Επίσης, ο δήμαρχος σημείωσε ότι, «πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά με την επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς», ενώ, όπως πρόσθεσε, «δεν υπάρχει μέχρι τώρα καμία αναφορά για κάποιο καμένο σπίτι».

Πρόστιμο 6.000 ευρώ στον 70χρονο

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 70χρονος συνελήφθη από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, σε συνεργασία με το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, ενώ σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.821,87 ευρώ.

74 συλλήψεις από 1η Ιανουαρίου για φωτιές

Συνπολικά έχουν πραγματοποιηθεί 74 συλλήψεις από την 1η Ιανουαρίου έως και την 8η Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για πυρκαγιές.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, από τις 74 συλλήψεις, οι 68 (91,89%) αφορούν περιπτώσεις αμέλειας και οι 6 (8,11%) περιπτώσεις πρόθεσης. Το ίδιο διάστημα έχουν επιβληθεί 404 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 391.093,93 ευρώ.

Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος συνεχίζουν τους ελέγχους και προχωρούν άμεσα στην απόδοση των προβλεπόμενων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων όπου διαπιστώνονται παραβάσεις της νομοθεσίας.

Συνολικά 33 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Τέλος, σε 33 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 30 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 3.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.