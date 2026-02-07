Τραγωδία στη Χίο: Προφυλακιστέος ο 31χρονος Μαροκινός - Αρνήθηκε ότι ήταν ο χειριστής του σκάφους

Οδηγείται στη φυλακή, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 31χρονος Μαροκινός που έχει κατονομαστεί από διασωθέντες ως ο διακινητής του μοιραίου σκάφους στο ναυάγιο ανοιχτά της Χίου, όπου έχασαν τη ζωή τους 15 άνθρωποι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στην απολογία του υποστήριξε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στη διακίνηση και ότι πλήρωσε για να επιβιβαστεί στη βάρκα. Παρά το γεγονός ότι έχει ήδη αναγνωριστεί από μαρτυρίες επιβατών ως ο χειριστής του σκάφους, ο ίδιος αρνήθηκε κάθε σχετικό ρόλο ενώπιον των ανακριτικών Αρχών.

Όπως φέρεται να είπε, οι γονείς του κατέβαλαν 3.000 ευρώ σε άτομο τουρκικής καταγωγής, με το οποίο έγινε η συνεννόηση για τη μεταφορά του στην Ελλάδα.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαριές κακουργηματικές κατηγορίες για πρόκληση ναυαγίου με αποτέλεσμα θανάτους, για διακίνηση μεταναστών και για παράνομη είσοδο στη χώρα.

«Τα παιδιά είναι ασφαλή»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου μια σύνθετη επιχείρηση αεροδιακομιδής έξι ανήλικων παιδιών -που επέβαιναν στο μοιραίο σκάφος από το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Χίου- από τη Χίο στην Αθήνα.

Η κρίσιμη κινητοποίηση ξεκίνησε λίγο μετά τις 14:00, όταν το στρατιωτικό αεροσκάφος C-27J απογειώθηκε από το νησί. Οι ανήλικοι έφτασαν τελικά στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» στις 16:20.

«Ήταν μία συντονισμένη επιχείρηση όπου ενεπλάκησαν τα στελέχη του συντονιστικού των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ, σε άμεση συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου Χίου, καθώς και με τον τομέα του ΕΚΑΒ της Χίου. Και τέλος με το συντονιστικό της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διασφαλιστεί όλη η επιχείρηση της διακομιδής, τόσο σαν αεροδιακομιδή όσο και σαν επίγεια διακομιδή, από την Ελευσίνα όπου προσγειωθήκαμε μέχρι το Νοσοκομείο Παίδων» λέει στο Orange Press Agency ο Σωκράτης Δούκας, ιατρός αεροδιακομιδών και εκπρόσωπος Τύπου του ΕΚΑΒ.

«Από 2,5 έως 15 ετών οι τραυματίες, με σοβαρά κατάγματα και ανάγκη για χειρουργείο»

Αναφερόμενος στην κατάσταση των παιδιών, ο κ. Δούκας εξήγησε ότι η επιχείρηση «αφορούσε έξι ανήλικους, ηλικίας από 2,5 έως και 15 ετών, συνέπεια του ναυτικού δυστυχήματος στα ανοικτά της Χίου που έφεραν κακώσεις ως επί το πλείστον στην σπονδυλική στήλη - κατάγματα. Ένα περιστατικό έφερε κατάγματα άνω άκρου, ένα επιπλεγμένο κάταγμα, ένα επίσης ανήλικο ήταν με εμπύρετο».

Μάλιστα, διευκρίνισε πως οι ασθενείς χρήζουν πλέον εξειδικευμένης αντιμετώπισης: «Χρήζουν εξειδικευμένης θεραπείας πλέον, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι και κατάγματα σπονδυλικής στήλης. Όσον αφορά για το κάταγμα του άνω άκρου, οι πληροφορίες είναι ότι το πιο πιθανό να χρειαστεί να χειρουργηθεί».

Ένα ανήλικο διακομίστηκε χωρίς να έχει τραυματιστεί, για να είναι μαζί με τα αδελφάκια του

Νέα μαρτυρία από το νοσοκομείο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την τραγωδία στη Χίο, όπου 15 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους και 25 τραυματίστηκαν, ενώ ερωτήματα προκαλεί η μη χρήση της θερμικής κάμερας από το σκάφος του Λιμενικού που επιχειρούσε στην περιοχή.

Πηγές του Λιμενικού διευκρινίζουν ότι το συγκεκριμένο σκάφος διαθέτει θερμική κάμερα, η οποία -όπως αναφέρουν- χρησιμοποιείται επικουρικά σε συνδυασμό με το ραντάρ για τον εντοπισμό στόχων στη θάλασσα.

Την ίδια ώρα, ια συγκλονιστική μαρτυρία από το νοσοκομείο της Χίου, όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες και οι σοροί των θυμάτων, αποκαλύπτει μια εικόνα που δεν θυμίζει κλασικό ναυάγιο.

Η Μαρία Σαραντινίδου, αντιπρόεδρος του σωματείου εργαζομένων και υποδιευθύντρια της νοσηλευτικής υπηρεσίας, περιγράφει σκηνές που σοκάρουν ακόμη και έμπειρο προσωπικό.

«Αυτήν τη φορά δεν είχαμε πνιγμούς. Είχαμε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατάγματα, ρήξη σπλήνας, ρήξη διαφράγματος, κατάγματα αυχένα στα παιδιά. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν χτυπημένοι», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως σημειώνει, οι σακούλες με τις σορούς «έσταζαν αίμα», ενώ η εικόνα των τραυμάτων θύμιζε «πολύνεκρο τροχαίο» και όχι θαλάσσιο δυστύχημα.

Οι ιατροδικαστικές εκθέσεις, που ολοκληρώθηκαν με τη συνδρομή ειδικών από την Αθήνα, επιβεβαιώνουν τις βαριές κακώσεις, ενισχύοντας τα ερωτήματα για το τι πραγματικά συνέβη πριν από το ναυάγιο και υπό ποιες συνθήκες τραυματίστηκαν τόσο σοβαρά οι άνθρωποι που επέβαιναν στη λέμβο.