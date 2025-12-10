Χολαργός: Βίντεο - ντοκουμέντο από τη σύλληψη του νεαρού που μαχαίρωσε τον 14χρονο

Στο φως της δημοσιότητας έρχεται βίντεο που δείχνει καρέ καρέ τη σύλληψη του ενός από τους δύο νεαρούς που κατηγορούνται πως μαχαίρωσαν 14χρονο στον Χολαργό.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αποκαλύψεις» που δημοσίευσε το επίμαχο βίντεο, οι αστυνομικοί είχαν στήσει καρτέρι στον νεαρό ο οποίος διέμενε σε ξενοδοχείο με τον πατέρα του.

Εκείνος είχε παραγγείλει και βγήκε από το ξενοδοχείο για να παραλάβει το φαγητό. Μόλις επέστρεψε στο ξενοδοχείο, τουλάχιστον δύο αστυνομικοί όρμησαν πάνω του, τού έκαναν λαβή, τον γύρισαν τούμπα στον αέρα και τον ακινητοποίησαν.

Υπενθυμίζεται ότι και οι δύο φερόμενοι δράστες της επίθεσης βρίσκονται στα χέρια της αστυνομίας από το βράδυ της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου.

Αρχικά είχε παραδοθεί ο 19χρονος και λίγες ώρες μετά και ο 17χρονος ο οποίος είχε ομολογήσει την πράξη του μέσω βίντεο που ανέβασε στα social media.

Η ενέδρα στον 14χρονο

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 14χρονος έλαβε πρόσκληση για ραντεβού με μία 20χρονη κοπέλα.

Όταν έφτασε στο σημείο μαζί με μία φίλη της, εμφανίστηκαν δύο μεγαλύτερα αγόρια που του είχαν στήσει ενέδρα.

Οι δράστες τον ξυλοκόπησαν και τον μαχαίρωσαν σε διάφορα σημεία του σώματός του, ενώ οι δύο κοπέλες παρέμεναν στο σημείο και παρακολουθούσαν γελώντας.

Ο 14χρονος δήλωσε στο Live News: «Τίποτα, δεν είχαμε τσακωθεί, απλά με μαχαιρώσανε. Μου την είχαν στημένη». Μετά την επίθεση, κατευθύνθηκε σε καφετέρια της περιοχής για να περιποιηθούν τα τραύματά του και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Μάρτυρας του περιστατικού ανέφερε στην εκπομπή:

«Ήρθε χτυπημένο εδώ το παιδί. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να καλέσω ασθενοφόρο και στη συνέχεια την αστυνομία. Το παιδί δεν ήταν σε θέση να μιλήσει, είχε γρατζουνιές και πολλά μαχαιρώματα. Προσπάθησα να επικοινωνήσω με τους γονείς του, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν ανταποκρινόταν. Λόγω του πανικού, κάλεσα κατευθείαν ασθενοφόρο και αστυνομία, οι οποίοι ήρθαν άμεσα και παρέλαβαν τον ανήλικο».