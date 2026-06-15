Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Σκόπελο: Ανακριτικό κλιμάκιο στο νησί

Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι της Δευτέρας (15/6) σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Κλήμα στη Σκόπελο.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική παρότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε πολύ δύσβατη περιοχή, όπου ήταν αδύνατον να μεταβούν οχήματα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσέγγισαν τη φωτιά σε σύντομο χρονικό διάστημα αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της και αυτή τη στιγμή είναι χωρίς ενεργό μέτωπο.

Επιπλέον σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Παράλληλα κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Μαγνησίας έχει μεταβεί στην περιοχή της φωτιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 10ης ΕΜΟΔΕ που μετέβησαν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι του Βόλου και 6 οχήματα ενώ από αέρος επιχείρησαν 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.