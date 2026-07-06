Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας: Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (6/7) κοντά στην περιοχή Αγία Ελένη Τροιζηνίας.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν και συγκεκριμένα 110 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα, ενώ από αέρος διατέθηκαν 10 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα εκ των οποίων τα δύο για το συντονισμό τους.

Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής ενώ ομάδα με drone του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμει στην επιτήρηση της φωτιάς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:00 κι εξελίχθηκε ανάμεσα σε καλλιέργειες με ελαιόδενδρα και δασική έκταση. Παράλληλα, στην περιοχή της φωτιάς μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας για την διερεύνηση των αιτιών της.

Σημειώνεται ότι εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής. Το πρώτο στις 17:18 για ενημέρωση των κατοίκων της Αγίας Ελένης Τροιζηνίας και το δεύτερο στις 17:47 για την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Αγία Ελένη προς 'Ανω Φανάρι Τροιζήνας.