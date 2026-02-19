Χωρίς ταξί Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Συνεχίζεται η απεργία με συγκέντρωση στο Μαξίμου

Συνεχίζονται και σήμερα οι κινητοποιήσεις των αυτοκινητιστών ταξί, στο πλαίσιο της τριήμερης απεργίας που ξεκίνησε την Τρίτη στην Αττική και ολοκληρώνεται στις 6 το πρωί της Παρασκευής.

Οι οδηγοί αναμένεται να συγκεντρωθούν στις 10:30 έξω από τα γραφεία του ΣΑΤΑ, στην οδό Μάρνη, και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν πορεία διαμαρτυρίας προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Η δεύτερη ημέρα της απεργίας σημαδεύτηκε από την αυτοκινητοπομπή που κατευθύνθηκε προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ένταση προκλήθηκε όταν οι διαδηλωτές εντόπισαν συνάδελφό τους που κατηγορήθηκε ως απεργοσπάστης. Οι απεργοί περικύκλωσαν το όχημα και αφαίρεσαν το «καπέλο» του ταξί, ενώ στην προσπάθειά του να απομακρυνθεί ο οδηγός παρέσυρε έναν απεργό, ο οποίος χρειάστηκε πρώτες βοήθειες.

Ο οδηγός συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Οι αυτοκινητιστές δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον «μαραθώνιο» των κινητοποιήσεων, ακόμη και μέσα στην τουριστική περίοδο, όπως προειδοποίησε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Τα βασικά αιτήματα του κλάδου Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση. Σήμερα, τα ταξί που αντικαθίστανται από το 2026 και μετά πρέπει να είναι υποχρεωτικά ηλεκτρικά. Οι αυτοκινητιστές ζητούν παράταση έως και το 2035, υποστηρίζοντας ότι το κόστος είναι δυσβάσταχτο. Άμεση απόσυρση του άρθρου 52 του υπό κατάθεση νομοσχεδίου, το οποίο –σύμφωνα με το ΣΑΤΑ– εκχωρεί μεταφορικό έργο των ταξί σε ιδιωτικά οχήματα και ευνοεί τα ενοικιαζόμενα ΙΧ με οδηγό (ΕΙΧ). Δικαίωμα χρήσης λεωφορειολωρίδων από ταξί που μεταφέρουν ήδη επιβάτες.

Όπως τονίζουν οι οδηγοί, τα ταξί αποτελούν οχήματα δημόσιας χρήσης και θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση στις λωρίδες αυτές για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.