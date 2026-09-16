Χριστίνα Παππά: «Μου έβαλαν ηλεκτρόδια στο κεφάλι και στο οπίσθιο - Είχα ακούσει τα καλύτερα»

Μετά το βίντεο που ανήρτησε όπου αποκάλυπτε ότι είχε βρεθεί πριν από αρκετά στο ιατρείο, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης και κινδύνευσε να χάσει τη ζωή της, η Χριστίνα Παππά μίλησε στο Live News, δίνοντας περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας ξεκαθάρισε αρχικά πως δεν παρατήρησε παράξενη συμπεριφορά από τον γιατρό, ωστόσο η προσέγγισή του δεν της ταίριαξε, ενώ επισήμανε και το σημαντικό κόστος της επίσκεψης και των βιταμινών που της πρότεινε ως θεραπεία.

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«Νομίζω και πιστεύω ότι η σύζυγός του, τότε που είχα επισκεφτεί εγώ το ιατρείο του, δεν υπήρχε καν να είναι μαζί στον ίδιο χώρο. Εμένα μου είχαν πει τα καλύτερα. Εγώ δεν μπορώ να σας πω ούτε καλή γνώμη ούτε κακή γνώμη, διότι πήγα, απλά η δική του ιατρική σε εμένα, σαν Χριστίνα, δεν μου άρεσε. Όπως πολλές φορές άκουσα αυτές τις μέρες, γιατί, όπως είπατε, συγκλονισμένοι ακούμε όλοι. Διότι είναι ένας άνθρωπος που έφυγε άδικα και θα μπορούσε να έχει σωθεί και έφυγε άδικα», είπε αρχικά η Χριστίνα Παππά.

«Κάθισα σε μια καρέκλα, μου έβαλαν όλα αυτά τα ηλεκτρόδια και στο κεφάλι και σε όλο το σώμα και στο οπίσθιο, μπορώ να πω, και κατέγραφε σε έναν υπολογιστή. Τέλος πάντων. Και εγώ ήμουν ένας από τους ανθρώπους που πήρα αρκετές βιταμίνες, αλλά όχι δικά του σκευάσματα. Πάλι θέλω να είμαι σαφής, από ένα φαρμακείο και πολύ γνωστές εταιρείες, ξένες, πολύ καλές εταιρείες» είπε στη συνέχεια.

Έπειτα μίλησε για το κόστος της επίσκεψης στο γραφείο στο Κολωνάκι αλλά και το κόστος για τα σκευάσματα που της πρότεινε:

«Ήταν ακριβά. Δηλαδή όλη η σακούλα που πήρα, γιατί πήρα μια σακούλα με κάτι ενέσιμα για να μου δώσει δύναμη, κάτι για το έντερό μου, για το στομάχι μου, για την επιδερμίδα μου, ήταν γύρω στα 700 ευρώ. Η επίσκεψη ήταν 250. Δεν είναι θέμα οι βιταμίνες. Ήταν μια χαρά, γιατί βιταμίνες θα μου δώσει, θα μου δίνουν όλοι οι γιατροί. Δεν είναι το θέμα η βιταμίνη. Απλά, για τον συγκεκριμένο λόγο που ήθελα εγώ, δεν μου έκανε. Και όχι σαν άνθρωπος, δεν μπορώ να πω, ευγενέστατος ήταν, αλλά εμένα οι γιατροί μου θέλω να είναι γιατροί της ψυχής», είπε χαρακτηριστικά.

«Πας σε έναν γιατρό και εμπιστεύεσαι τον οργανισμό σου, τον εαυτό σου, το μέσα σου. Δεν πας σε έναν γιατρό να δεις έναν άνθρωπο παγωμένο, έναν άνθρωπο με έναν υπολογιστή και θα σου πει τι έχεις και τι δεν έχεις. Αυτό δεν μου άρεσε εμένα. Οπότε αποφάσισα, έκανα δύο φορές την επίσκεψή μου και αποφάσισα να μην ξαναπάω. Αυτό ήταν όλο», τόνισε.

Παράλληλα, η Χριστίνα Παππά αναφέρθηκε και σε όσα έγραψε στην ανάρτησή της. «Όσο έχει σχέση τώρα με την ανάρτησή μου, απλά ήθελα να πω στον κόσμο το πόσο πολύ πρέπει να προσέχουμε, διότι όλοι μας ξεχνάμε. Και εγώ η ίδια έχω ξεχάσει, γιατί είχα πάει για ένα απλό περιστατικό, για ένα κρυσταράκι στο μάτι, και βρέθηκα, αν δεν ήμουνα σε κλινική, θα είχα φύγει από τη ζωή.

Θυμάμαι “σβήνω, τη χάνουμε” και με επαναφέρουν με απινιδωτή. Και ο οφθαλμίατρός μου τότε μου είπε: “Αν είχες έρθει, Χριστίνα, στο ιατρείο, σε έσωσε ο Θεός, θα σε είχαμε χάσει”. Είναι τόσο απλό».

«Γι’ αυτό, με πολύ αγάπη προς τον κόσμο. Με ξέρετε χρόνια, αγαπώ πάρα πολύ τον συνάνθρωπό μου. Μην ξεχνάμε. Μη βάζουμε στον οργανισμό μας πράγματα που δεν πρέπει. Πάντα να ρωτάμε. Πάντα τα αποτελέσματα που θα έχουνε. Τέλος πάντων, τώρα τι να σας πω; Ό,τι είχα να σας πω είναι λίγο. Αυτή ήταν η δική μου η εμπειρία. Και αυτό που θέλω να πω στον κόσμο: να προσέχει», κατέληξε η Χριστίνα Παππά.