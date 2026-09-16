Δάφνη Καραβοκύρη: Η εμπειρία της με τoν υπνοθεραπευτή που έλαβε τη φωτογραφία του Μαζωνάκη

Η παρουσιάστρια Δάφνη Καραβοκύρη μίλησε για τον υπνοθεραπευτή Νάσο Κομιανό, ο οποίος φέρεται να είναι ο παραλήπτης της φωτογραφίας του Γιώργου Μαζωνάκη την ώρα που βρισκόταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Τη φωτογραφία, μάλιστα, φέρεται να του την έστειλε η κατηγορούμενη γιατρός.

Η παρουσιάστρια, που έχει συνομιλήσει στο παρελθόν μαζί του στο πλαίσιο συνέντευξης για την εκπομπή VICE, ανέφερε στην εκπομπή «Live News» ότι το 2017, όταν έγινε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ για τις εναλλακτικές θεραπείες, διαπίστωσαν ότι πολύς κόσμος είχε στραφεί σε αυτές, παρά το αυξημένο κόστος σε σχέση με άλλες.

Η Δάφνη Καραβοκύρη, στο πλαίσιο της εκπομπής, θέλοντας να μεταδώσει τι ακριβώς μπορεί να κάνει η υπνοθεραπεία, αποφάσισε να κάνει η ίδια και μπήκε σε ύπνωση.

Ανέφερε ότι ένιωσε ασφάλεια στον χώρο και ότι «είναι ακριβώς όπως το βλέπεις στις ταινίες. Σου μιλάει με τη φωνή του και σε καθοδηγεί, ώστε να κάνεις κάποια πράγματα και να μπορέσει να χαλαρώσει το σώμα και τελικά να μπεις στη διαδικασία της ύπνωσης».

«Υπάρχει μια ειδική καρέκλα πάνω στην οποία γίνεται η ύπνωση και σε τοποθετεί σε ένα συγκεκριμένο σημείο, ώστε όταν το σώμα χαλαρώσει να αφεθείς σε αυτή την καρέκλα χωρίς να χτυπήσεις. Επίσης, σε σκεπάζει με μια κουβέρτα, καθώς όταν ρίχνεις τους ρυθμούς σου το σώμα βρίσκεται σε μια άλλη κατάσταση. Όταν μπήκα στη διαδικασία της ύπνωσης, είχα πλήρη επαφή με το περιβάλλον. Άκουγα, αλλά δεν μπορούσα να μιλήσω και να αισθανθώ τα άκρα μου. Αλλά μπορούσα να καταλάβω τι συμβαίνει».

Πρόσθεσε επίσης ότι «παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η αυθυποβολή. Δηλαδή, αν όντως αυτές οι θεραπείες κάνουν δουλειά από μόνες τους ή αν εμείς είμαστε προγραμματισμένοι όταν πηγαίνουμε να πάθουμε τα συμπτώματα που ορίζονται από τις θεραπείες αυτές».