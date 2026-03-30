Χρήστος Μαυρίκης: Ένοχος για δωροδοκία δικαστή - Ποινή φυλάκισης έξι ετών χωρίς αναστολή

Παραμένει στη φυλακή ο Χρήστος Μαυρίκης, κατόπιν απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων με ποινή κάθειρξης έξι ετών χωρίς αναστολή. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για δωροδοκία δικαστή.

Αρνήθηκε εξαρχής το σύνολο της κατηγορίας, επιμένοντας ότι η αναφορά σε ποσό 1.000.000 ευρώ στην επιστολή που παρέδωσε σε αρεοπαγίτη τον Μάιο του προηγούμενου έτους δεν συνιστούσε απόπειρα χρηματισμού, αλλά «μεσιτική αμοιβή» που, όπως υποστήριξε, θα λάμβανε ο ίδιος.

Κατά την απολογία του, σύμφωνα με το dikastiko.gr, υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να επηρεάσει δικαστική κρίση, λέγοντας: «Δεν θα έδινα το εκατομμύριο, εγώ θα το εισέπραττα ως μεσάζων. Ούτε ιδιοκτήτης είμαι ούτε τίποτα, εδώ δεν υπάρχει μαντήλι να κλάψουμε», ενώ επέμεινε ότι επιδίωξή του ήταν μόνο να προχωρήσει η εκδίκαση της υπόθεσης: «Ζητούσα να μην απορριφθεί η αγωγή για τυπικούς λόγους αλλά να εξεταστεί στην ουσία».

Παναγιώτης Λυμπερόπουλος: «Η επιστολή κατέληγε στη φράση ότι υπάρχει τίμημα για τη μεσιτεία»

Ο αρεοπαγίτης Παναγιώτης Λυμπερόπουλος κατέθεσε: «Στις 19 Μαΐου δέχθηκα τηλεφώνημα από τον κ. Μαυρίκη, ο οποίος μου είπε ότι θέλει να αφήσει έναν φάκελο για υπόθεση που τον απασχολεί».

Όπως υποστήριξε στην απολογία του ο Χρήστος Μαυρίκης εμφανίστηκε στο γραφείο του παρουσία συναδέλφων και παρέδωσε τον φάκελο, ο οποίος περιείχε επιστολή με αίτημα παρέμβασης. Όπως σημείωσε: «Η επιστολή κατέληγε στη φράση ότι υπάρχει τίμημα για τη μεσιτεία».

Ο μάρτυρας τόνισε ότι το περιεχόμενο της επιστολής παρέπεμπε σε υπόσχεση ανταλλάγματος, αναφέροντας: «Ζητούσε από δικαστικό λειτουργό να παρέμβει σε υπόθεση του». Παράλληλα επισήμανε ότι η γνωριμία τους περιοριζόταν σε μια συνάντηση το 2016 στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, διευκρινίζοντας ότι «δεν υπήρχε σχέση της παλαιότερης επαφής με τη συγκεκριμένη υπόθεση».

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι η επίμαχη αναφορά αφορούσε επαγγελματική αμοιβή, σημειώνοντας: «Η μεσιτική αμοιβή αντιστοιχεί στο ποσό που αναφέρεται και θα το λάμβανα εγώ». Απευθυνόμενος στον μάρτυρα υπογράμμισε ότι δεν επιδίωξε ευνοϊκή κρίση αλλά μόνο δικαστική εξέταση της υπόθεσης: «Ήθελα να κριθεί αν η έκταση ανήκει στο Δημόσιο ή όχι».

Ο αρεοπαγίτης απάντησε ότι ακόμη και η προσέγγιση δικαστικού λειτουργού με τέτοιο αίτημα είναι παράνομη, λέγοντας: «Δεν είχατε λόγο να απευθυνθείτε σε εμένα ούτε να γίνεται αναφορά σε οικονομικά μεγέθη». Σε σχετική ερώτηση του κατηγορουμένου αν αυτό που ζήτησε ήταν παράνομο, απάντησε: «Ναι, είναι παράνομο».

Χρήστος Μαυρίκης: Η απολογία του

Κατά την απολογία του ο Χρήστος Μαυρίκης αναφέρθηκε και στο ιστορικό των δικαστικών διαφορών που τον απασχολούν επί σειρά ετών, δηλώνοντας:

«Είμαστε στην πέμπτη προσπάθεια να εξεταστεί η υπόθεση», ενώ επανέλαβε ότι επιθυμεί να υπάρξει δικαστική κρίση επί της ουσίας.

Την ενοχή του κατηγορουμένου πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας Κωνσταντίνος Σιμιτζόγλου, ο οποίος υπογράμμισε ότι «αυτό που προστατεύεται είναι το αχρημάτιστο του έργου του δικαστή». Όπως ανέφερε, ακόμη και η υπόνοια δυνατότητας επηρεασμού δικαστικής κρίσης είναι αρκετή για τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος, σημειώνοντας: «Δεν απαιτείται να επέλθει το αποτέλεσμα για να θεωρηθεί ότι έχει τελεστεί το αδίκημα».

Το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση, κρίνοντας ότι η αναφορά σε οικονομικό αντάλλαγμα σε συνδυασμό με το αίτημα παρέμβασης συνιστά το αδίκημα της δωροδοκίας.