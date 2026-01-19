Το χρονικό της δολοφονίας στο Αγρίνιο: Η ερωτική αντιζηλία, οι οικονομικές διαφορές και το καρτέρι

Συγκλονίζει η δολοφονία του 50χρονου κοινοτάρχη στο Αγρίνιο, ενώ την Τετάρτη απολογείται ο 44χρονος καθ' ομολογίαν δράστης.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του Action 24, παρόλο που θύμα και δράστης ήταν στο παρελθόν φίλοι, τα τελευταία χρόνια βρίσκονταν σε αντιπαλότητα για μία γυναίκα, ενώ φέρεται να υπήρχαν και οικονομικές διαφορές.

Τη μοιραία ημέρα ο 50χρονος και ο 44χρονος φέρονται να φιλονίκησαν στο καφενείο του χωριού. Ο δράστης έφυγε πρώτος και μετά από λίγο έφυγε και το θύμα. Ο 44χρονος φέρεται να έστησε καρτέρι στον 50χρονο και να τον πυροβόλησε επανειλημμένα.

«Ή εγώ ή αυτός» - Τι ισχυρίστηκε ο 44χρονος δράστης για τη δολοφονία στο Αγρίνιο

Στην κατάθεσή του στην αστυνομία, ο 44χρονος ισχυρίστηκε ότι ήταν σε άμυνα. Ειδικότερα, είπε πως είδε τον 50χρονο να τον σκοπεύει με καραμπίνα και πυροβόλησε πριν το κάνει εκείνος. «Η αυτός ή εγώ» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με το ίδιο μέσο.

Από την αυτοψία στο σημείο, ωστόσο, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται οι ισχυρισμοί του. Το θύμα φαίνεται ότι ακολούθησε τον 44χρονο, αλλά εκείνος σταμάτησε σε ένα σημείο και όταν έφτασε το όχημα πυροβόλησε σε βάρος του.

Αρχικά, πυροβόλησε μία φορά στο παρμπρίζ με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί και να καταλήξει σε παρακείμενο χωράφι και ύστερα άλλες δύο φορές στο πίσω μέρος. Αναμένεται και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για να φανεί με ποιον κι αν μίλησε ο 44χρονος πριν και μετά τον φόνο.

Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση η σύζυγος του θύματος

Η σύζυγος του 50χρονου είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και μετά βίας αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει. Συγγενείς της την έχουν μεταφέρει σε σπίτι εκτός του χωριού και παρακολουθείται από γιατρό.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως το έγκλημα ήταν προδιαγεγραμμένο. «Ήταν μία ιστορία που ίσως μπορεί να χαρακτηριστεί αναμενόμενη» φαίνεται να δηλώνουν.