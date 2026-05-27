Η αινιγματική ανάρτηση Καμμένου για το κόμμα Τσίπρα: «Όταν εμφανίζεται ΕΛΑΣ για τον Γοργοπόταμο επιβάλλεται ΕΔΕΣ»

Ο Πάνος Καμμένος σχολίασε με ιδιαίτερο τρόπο την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας μια αινιγματική ανάρτηση στο «Χ» λίγες ώρες μετά τα αποκαλυπτήρια της «Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης».

Ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στο ακρωνύμιο του νέου πολιτικού φορέα, παραπέμποντας ιστορικά στην περίοδο όπου ο ΕΛΑΣ βρισκόταν σε αντιπαράθεση με τον ΕΔΕΣ.

Στη δική του ανάρτηση, ο «ΕΔΕΣ» αποκτά διαφορετική σημασία, καθώς παραπέμπει στην «Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία», πυροδοτώντας συζητήσεις για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού σχηματισμού και από τον ίδιο.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο του 2015, ύστερα από συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες συγκυβέρνησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η συνεργασία αυτή ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2019, όταν ο Πάνος Καμμένος παραιτήθηκε από τη θέση του υπουργού Εθνικής Άμυνας εξαιτίας της Συμφωνία των Πρεσπών και της ονομασίας της πΓΔΜ σε Βόρεια Μακεδονία. Τότε είχε ζητήσει και την αποχώρηση των στελεχών του κόμματός του από την κυβέρνηση, ξεκαθαρίζοντας ότι οι ΑΝΕΛ δεν θα έδιναν ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση για τη συμφωνία.

Η στάση του είχε προκαλέσει εσωκομματικές αντιδράσεις, με βουλευτές να διαφωνούν δημόσια μαζί του, ενώ άλλοι τάχθηκαν στο πλευρό του.

Σε μία από τις πρώτες δηλώσεις του μετά την αποχώρησή του από την κυβέρνηση, ο Πάνος Καμμένος είχε αναφερθεί στα Σκόπια λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι 20 λεπτά δουλειά…».

Ο πρώην υπουργός τοποθετείται συχνά για τις πολιτικές εξελίξεις, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποσαφηνίσει τις προθέσεις του. Η πρόσφατη ανάρτησή του στο «Χ» έχει ήδη προκαλέσει ποικίλα σχόλια, καθώς συνδέει ιστορικούς συμβολισμούς, όπως την ανατίναξη της γέφυρας του Ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου το 1942 υπό τον Ναπολέων Ζέρβας, με τη σημερινή πολιτική επικαιρότητα.

«Όταν εμφανίζεται ΕΛΑΣ, για τον Γοργοπόταμο επιβάλλεται ΕΔΕΣ», έγραψε χαρακτηριστικά ο Πάνος Καμμένος, δημοσιεύοντας παράλληλα το σήμα της «Ελληνικής Δεξιάς Εθνικής Συμμαχίας».